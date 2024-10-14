Украинские дипломаты набросились на Джареда Лето из-за слов о концерте в России

Украинский МИД раскритиковал фронтмена рок-группы Thirty Seconds to Mars и голливудского актера Джареда Лето за его слова о желании провести концерт в России. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Дипломаты прокомментировали выступление артиста в Белграде 12 октября. Во время концерта Лето признался, что скучает по российским слушателям, и пообещал в будущем приехать в Москву и Санкт Петербург. Также певец поблагодарил слушателей на русском языке.

«Джаред Лето „чувствует русскую энергию“ и хочет выступить в России — это оскорбление», — отметили в МИД Украины.

После скандального концерта в Белграде украинцы устроили травлю певца в соцсетях. Они призвали его приехать на Украину и посмотреть на происходящее в стране. Также комментаторы назвали Лето «московской подстилкой» и обвинили его в поддержке «российской агрессии».

Некоторые пользователи добавили, что артисту не будут рады в Киеве после его заявлений.