Сегодня 03:48 Чуть не умер с Тальковым и пережил покушение на Украине. Неизвестная жизнь Панкратова-Черного Александру Панкратову-Черному 28 июня исполняется 76 лет 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

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За образом веселого балагура Александр Панкратов-Черный скрывает жизнь, полную драматичных поворотов. За что Украина пыталась убить знаменитого актера, почему он назвал коллег по жанру «гнильем» и как на самом деле Панкратов-Черный относится к СВО — в материале 360.ru.

«Просто гнилье!» Это в кино Панкратов-Черный — разбитной и беззаботный хулиган. В реальной жизни актер прославился четкой и прямолинейной позицией. К примеру, не стал подбирать дипломатичных слов артист для своих коллег по цеху, уехавших из России после 2022 года. «У них просто закончились деньги. Ну их к черту, я вообще о них говорить не хочу. Они того не стоят. Просто гнилье!» — эмоционально заявил актер. Но за этой прямотой — не только принципиальность, но и тяжелый опыт человека, с детства познавшего цену словам и поступкам. Его история началась в далеком алтайском селе, где борьба за выживание стала ежедневной реальностью. Потомок казаков с голодным детством Александр Панкратов родился в маленьком селе Конево в Алтайском крае в семье потомков казаков, сосланных в Сибирь в 1920-е. Отец будущего актера, Василий Гузев, прошел Великую Отечественную войну и получил несколько ранений. Когда Саше было всего три года, отец умер от последствий фронтовых ран, оставив мать Агриппину одной с четырьмя детьми. Послевоенные годы были голодными — двое из детей вскоре умерли от недоедания, выжили только Александр и его сестра Зинаида.

Фото: РИА «Новости»

Почему Панкратов — Черный? Отец принадлежал к репрессированному казачеству, поэтому мать дала сыну свою фамилию от первого мужа — Панкратов. Приставку «Черный» артист взял уже позже, чтобы не путали с полным тезкой во ВГИКе. К сцене же Александр тянулся с малых лет, хотя мать была против.

Мама была против. Потому что все мужчины у нас были офицерами и жили мы очень бедно. Мама говорила: «Саня, иди в офицеры. Кормежка казенная, одежка казенная». Александр Панкратов-Черный

Юный Александр слушать ее не стал: после 8-го класса он уехал из села в Нижний Новгород и поступил в местное театральное училище. Затем Панкратов приехал покорять Москву и поступил уже во ВГИК на режиссерский факультет. Враг СССР и инфаркт в 27 лет Молодой Панкратов-Черный видел себя постановщиком кино. Он энергично взялся снимать, но столкнулся с цензурой. Дебютная картина Александра «Взрослый сын» была изрезана цензорами, многие сцены удалили, а самого режиссера обвинили в «антисоветчине». Стресс от этой борьбы оказался настолько велик, что 27-летний Панкратов пережил микроинфаркт прямо во время съемок. На полку цензоры отправили и второй его фильм. Тот уже задумался об уходе из профессии, но судьба направила его на актерскую стезю.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Мы из джаза Панкратову-Черному досталась роль в гениальной комедии «Мы из джаза». Актер не играл ни на каких инструментах, но притворялся так талантливо, что поверили даже искушенные джазмены. Фильм сделал Панкратова-Черного известным на весь Союз. Посыпались предложения о съемках, попал артист и в «Жестокий романс» Эльдара Рязанова. Лихие 90-е едва не сломили карьеру актера, ему удалось удержаться в профессии. В те непростые годы Панкратов-Черный не исчез с экранов: он продолжал много сниматься, его «Караван смерти» отметили и в Сан-Рафаэле. Из кино в грузчики Финансовая ситуация в те годы была тяжелой. Артисту пришлось переквалифицироваться в грузчики, не чурался Панкратов-Черный и другой тяжелой работы. Инвесторы вспомнили о кинематографе только к концу 90-х. Артиста вновь стали приглашать на роли, а затем он сыграл в «Мастере и Маргарите» Владимира Бортко. Позднее Александр Панкратов-Черный неожиданно раскрылся в серьезной драматической роли, в сериале «Остров ненужных людей».

Поэт-антисоветчик Писать стихи Панкратов-Черный начал еще в молодости. Правда, публиковать их в советские времена артист дальновидно не стал — поговаривали, что поэзия его попахивает «антисоветчиной». Лишь в 1996 году Панкратов-Черный впервые выпустил в свет собственный сборник стихов под символичным названием «Шаги к стихам». Некоторые его поэтические строки легли в основу песен и саундтреков. На торжественном открытии Храма Христа Спасителя Иосиф Кобзон исполнял «Господи, дай же мне волю» — придумал текст также Панкратов-Черный. Сборник «Хочу сказать» удостоился уже большего внимания. Стихи из него напечатал британский королевский журнал, главным редактором которого формально являлась сама королева Елизавета II.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Личная жизнь Панкратова-Черного Панкратов-Черный впервые женился в 18 лет. Его избранницей стала певица Татьяна Губарева. Александр окончил Горьковское училище и по распределению уехал служить в Пензу, а Татьяну пригласили петь в Ленинградский мюзик-холл. Семейная жизнь на расстоянии не сложилась, и брак вскоре распался мирно и без скандалов. Во время учебы во ВГИКе у будущего актера завязался роман с однокурсницей Ириной Семиклетовой. Сама Ирина впоследствии утверждала, что они даже расписались и она забеременела, но молодой муж увлекся другой и ушел.

Истинной любовью жизни актера стала Юлия Монахова. Панкратов познакомился с ней еще совсем молодой: девушка только оканчивала школу, когда Александр начал ухаживать за ней. Собравшись жениться, двадцатилетний жених приехал просить руки к ее отцу. Будущий тесть встретил актера враждебно: Владимир Монахов заявил, что Александр хочет сделать карьеру за счет их семьи, и фактически выставил его. Александр и Юлия все же остались вместе и жили гражданским браком. В 1980 году у них родился сын, которого назвали Владимиром. Узнав о появлении внука, Владимир Монахов сам пошел на примирение. Многочисленные любовницы Рождение ребенка не сподвигло Александра узаконить отношения. Семейная идиллия вскоре дала трещину: переживая кризис среднего возраста, Панкратов-Черный решил, что «вольному — воля» и позволил себе роман на стороне. Его избранницей стала эффектная актриса Вероника Изотова, дочь знаменитого актера Эдуарда Изотова, на ней он и женился. Брак оказался скоротечным, всего через семь месяцев они развелись. Все время, пока длился союз с Изотовой, Александр Васильевич продолжал общаться с Юлией и поддерживать связь с сыном. После развода с Вероникой он раскаялся и вернулся в семью Юлии Монаховой. Предложение руки и сердца своей верной спутнице Александр сделал лишь спустя десятилетия.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press / www.globallookpress.com

Мог умереть с Тальковым Неожиданная страница в биографии артиста связана с мистикой. Оказывается, Александр Панкратов-Черный чудом избежал гибели в начале 90-х — так, по крайней мере, уверяют экстрасенсы. Накануне своего 75-летия актер рассказал, как известный астролог Павел Глоба едва не накаркал ему смерть в один день с певцом Игорем Тальковым. Гадал Глоба по просьбе Талькова, в компании с которым и выпивал. Тальков, изрядно приняв на грудь, потребовал у астролога предсказания судьбы. Тот выспросил у Игоря дату рождения, чуть посчитал и заявил: «Игорь, простите, но я вас должен огорчить. Вы погибнете». Следом Глоба взялся составлять гороскоп и Панкратову-Черному: задал те же вопросы и, наконец, ошарашил друзей новостью. «Странно, знаки зодиака разные, но вы в один день и час с Игорем погибнете», — сказал астролог. По словам артиста, все почти так и произошло.

По дороге в Дагомыс, я попал в ужасную автомобильную катастрофу. Как жив остался, непонятно. Потом, когда в себя пришел, узнал, что в тот же день и час в Петербурге застрелили Игоря Талькова. Александр Панкратов-Черный

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Покушение под Киевом Спустя годы после предсказания Глобы Александру Панкратову-Черному довелось столкнуться уже с реальной угрозой для жизни. Произошло это на Украине, во время съемок военного сериала. Артист вспоминал, что снимался в одной из частей телесаги «По законам военного времени» на Лысой горе под Киевом, когда некие недоброжелатели попытались пустить машину со съемочной группой под откос.

На машине, которая везла нас после смены, открутили все гайки на переднем колесе. Хорошо, что водитель был опытный. Мы отъехали метров 20–30, он говорит: «Что-то машину ведет. Посмотрите, открутили все гайки, то есть при первом же повороте мы бы свалились в пропасть. Александр Панкратов-Черный

Агрессивные националисты Но и этим дело не ограничилось. Актер отмечает, что на Украине еще тогда, задолго до 2022 года, против него активно выступали радикально настроенные люди. По словам Панкратова-Черного, во время съемок в городе Черновцы местные националисты открыто оскорбляли его и даже угрожали расправой. В некоторых городах недоброжелатели доходили до прямого саботажа — однажды экстремисты разбили аппаратуру на съемочной площадке, пытаясь сорвать работу группы. Позже украинские власти объявили актера персоной нон-грата. Позиция Панкратова-Черного по СВО Александр Панкратов-Черный сразу поддержал решение Владимира Путина начать СВО на Украине. Позднее артист заявил, что спецоперацию надо было провести уже давно, в этом он убедился после поездок в Донбасс. Актер рассказывал, что на Украине россиян травили еще до начала СВО. Панкратов-Черный лично столкнулся с таким отношением, когда приезжал в эту страну на съемки.