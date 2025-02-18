«Гнилье, просто гнилье!». Панкратов-Черный высказался о сбежавших из России артистах

Панкратов-Черный: не стоит говорить о сбежавших из России, они — гнилье

Актер Александр Панкратов-Черный заявил в беседе с aif.ru заявил, что не ожидал от некоторых своих коллег такого отношения к России, какое они проявили после начала СВО. Артист отметил, что в Россию беглецы начали возвращаться, когда у них закончились деньги.

Панкратову-Черному напомнили о поведении комика Максима Галкина*, которого из-за русофобских шуток перестали пускать в ряд туристических стран.

«У Галкина* отец генерал, итить твою мать! Был начальником вооружения группы советских войск в Германии. Дед воевал. И Галкин вдруг такое сотворил. В голове не укладывается!» — возмутился артист.

Он отметил, что не ожидал подобного поведения и от Ивана Урганта, бабушка которого была патриоткой.

По поводу повального возвращения из-за границы сбежавших артистов Панкратов-Черный ответил, что «бабки закончились».

«Ну их к черту, я о них вообще говорить не хочу. Они того не стоят. Гнилье, просто гнилье!» — заявил артист.

Панкратов-Черный подчеркнул, что он «со своей страной» и не скрывает своей позиции.

Артист в беседе с изданием рассказал о съемках сериала «По законам военного времени» в Киевской области, когда им с актрисой Екатериной Климовой пришлось прятаться от националистов в подвале. Продолжение военно-исторической драмы снимали в усадьбе «Ивановское» в Подольске.

* Признан иноагентом в России.