«Плевать». Александр Панкратов-Черный отреагировал на санкции Зеленского в отношении него

Российский актер Александр Панкратов-Черный заявил, что безразлично отреагировал на включение в санкционный список Украины. В разговоре с 360.ru он поделился, что еще до начала специальной военной операции на него и его коллег подготовили несколько покушений.

«Мне плевать на это. Мне даже уже друзья из Киева позвонили, сказали, что по местному телевидению объявили, что если я границу Украины, то мне дадут 15 лет строгого режима за то, что я выступал перед моряками и пограничниками в Крыму», — смеясь, сказал он.

Артист рассказал, что во время съемок на Лысой горе под Киевом на него и его коллегу совершили покушение.

«Мы там снимали вместе с Екатериной Климовой, она тогда была беременна. На машине, которая везла после смены, открутили все гайки на переднем колесе. Хорошо, что водитель был опытный. Мы отъехали метров 20-30, он говорит: „Что-то машину ведет. Посмотрите, открутили все гайки, то есть при первом же повороте мы бы свалились в пропасть“», — поделился он.

По словам Панкратова-Черного, это был не единственная неприятная ситуация. Ранее в городе Черновцы на юго-западе Украины

«Там нас ребята вообще охраняли, мы в подвале сидели. На съемки пришла демонстрация, люди в микрофон кричали „Панкратов-Черный — подельник Путина“. Мы тогда еще думали, что это были какие-то больные люди, а то выросло в такое зарождение неофашизма», — сказал актер.

Сегодня на сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского появился указ о расширении санкционного списка. В него, помимо Александра Панкратова-Черного, попали певец Шаман (Ярослав Дронов), лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, клоун Юрий Куклачев, телеведущий Оскар Кучера и музыкант Александр Розенбаум.