Неизвестная сторона жизни Михаила Круга. Как жизнь легенды шансона обросла мифами

Его песни знают наизусть — их поют за столом, включают в машине и ставят в караоке, не задумываясь, как они стали частью жизни миллионов. При этом сам Михаил Круг остался спорным артистом. Он превратил шансон из маргинального жанра в массовую культуру и стал настоящим главным голосом заключенных, ни разу не попав в тюрьму. Его судьба оказалась куда жестче содержания его песен. Несколько выстрелов и смертельные ранения в попытке защитить близких оборвали жизнь артиста в 40 лет. Как это произошло — в материале 360.ru.

Интеллигент из Морозовского городка

Будущая звезда русского шансона стал вторым ребенком в семье инженера-строителя, занявшего пост начальника связи управления автодороги Москва-Рига Владимира Воробьева и его работающей бухгалтером жены Зои. Пара уже воспитывала старшую дочь Ольгу. Сына супруги назвали Михаилом в честь деда — участника Великой Отечественной войны. Детство мальчик провел в Пролетарском районе Калинина (сейчас Тверь), который в народе получил название «Морозовский городок». В своих песнях артист неоднократно называл это время лучшим. Шансонье явно не лукавил. Несмотря на постоянные прогулы и замечания в дневнике о плохом поведении, Круг с благодарностью вспоминал свою первую учительницу и навещал ее спустя многие годы после окончания школы.

Родители пытались привить ему любовь к музыке достаточно рано. Но выбранный ими класс баяна бунтующий школьник бросил и всерьез увлекся хоккеем, став вратарем дворовой команды. Уже в 11 лет с подачи друзей Миша научился играть на гитаре и петь, старательно копируя Владимира Высоцкого и Александра Розенбаума.

Даже не догадываясь о том, что песни этих исполнителей особо не приветствуются, он исполнил одну из композиций на творческом вечере в школе, вызвав грандиозный скандал. После окончания школы Михаил получил специальность автослесаря, затем отправился на срочную службу в армию. Умение играть на гитаре и неплохо петь подарило ему уважение среди сослуживцев. Отточив свой талант, после дембеля Михаил принял участие в конкурсе авторской песни. За исполнение композиции Высоцкого «Про Афганистан» жюри присудило ему первое место. Но в то время одними песнями заработать на жизнь Михаил не мог. Он устроился водителем молоковоза. По одной из легенд, во время ожидания ремонта своей машины он ходил по кругу и попал на глаза начальнику, который его жестко раскритиковал за бездельное шатание. Так родился псевдоним — Круг. Между тем молодой шофер сделал неплохую карьеру, получив пост начальника автоколонны. Для дальнейшего развития Михаил поступил в политехнический институт, но учеба не задалась. Он оставил вуз, а с ней и работу, решив посвятить жизнь творчеству.

Первым продюсером стала жена

Со своей первой супругой Светланой будущий артист познакомился, когда ему было 25 лет. В Калинин молодая девушка попала по распределению и работала на швейной фабрике. Именно с ее подачи молодой артист записал в городской студии аудиозаписи свой первый альбом «Тверские улицы». Светлана продвигала мужа, добивалась, чтобы ему дали выступать на музыкальных конкурсах, шила костюмы и всячески помогала. Второй альбом «Катя» и третий, так и не получивший названия, быстро расходились по рукам.

Сначала слушатели сами перезаписывали кассеты, делясь друг с другом, а потом в дело вступили пираты, которые неплохо заработали на подпольно выпущенных оптом альбомах артиста.

Оставшиеся ни с чем Михаил и Светлана развелись в 1989 году. Их общему сыну Дмитрию тогда был всего год. Артист через суд добился того, чтобы мальчик остался с ним. Свою карьеру Круг продолжил самостоятельно. В 1993 году Михаил наконец собрал свою первую настоящую группу, с которой записал альбом «Жиган-Лимон», вышедший на официальном лейбле. Из-за нехватки денег для оформления использовали совместную фотографию коллектива, которую в студии сделал знакомый фотограф. Выпущенная пластинка оказалась не столько шансоном, сколько настоящей дворовой романтикой. Как поясняла мама Михаила, большинство песен сын написал еще в юности и выпустил в ранних альбомах, которые разошлись по рукам. «Первые песни он исполнял во дворе, а двор — это есть двор. Жители разные, у каждой семьи своя судьба. У кого-то родственники попали в заключение, может быть, старший брат, сын, отец. Он интересовался у матерей, как дела у их сыновей, попавших в тюрьму. Их рассказы легли в основу песен», — поясняла она. Сам артист никогда не сидел, а тексты наполнял тюремным жаргоном из купленного на тверской барахолке словарика для сотрудников НКВД, выпущенного в 1924 году. Поэтому в каждом альбоме Круг обязательно указывал для несведущей публики пояснения к композициям. Серьезной раскруткой Михаила Круга занимался продюсер Юрий Севостьянов. Он договорился с владельцами крупнейших музыкальных палаток, что час в день они станут включать записи его подопечного. Так песни быстро ушли сначала в народ, а потом и на радиостанции.

История «Владимирского централа»

Несмотря на отсутствие тюремного опыта связи в криминальных кругах у Михаила Круга были. В 1990-е годы на российской сцене не было ни одного артиста, у кого бы в хороших знакомых не ходили криминальные авторитеты. Самый известный хит Круга, который, казалось, существовал всегда, вышел на альбоме «Мадам» 1998 года. Артист посвятил «Владимирский централ» вору в законе Саше Северному, с которым находился в тесных отношениях. Благодарный авторитет подарил артисту за композицию массивный перстень.

По одной из легенд, первая встреча Круга с лидером криминального мира прошла в тюрьме. Северный очень хотел посмотреть на певца, так хорошо знакомого с романтикой зоны. Впечатленный новым знакомством артист написал для него песню, а после убрал из припева имя вора в законе, заменив его словом «ветер».

«Владимирский централ» превратил Михаила Круга в звезду первой величины и открыл ему сцены не только России, но и других стран. Шансонье отправился в мировое турне, выступал перед эмигрантами США и Израиля, пел в залах стран бывшего Советского Союза и Европы. Несмотря на свой статус, звездной болезнью шансонье никогда не страдал. Во время гастролей Круг узнал, что организаторы тура предоставили его менее известным коллегам плохое питание и всю поездку из своего кармана оплачивал для них походы в рестораны. Также он внимательно следил за своими музыкантами и требовал, чтобы они всегда соблюдали введенный им «сухой закон», даже на корпоративах и многочисленных банкетах.

Личная жизнь Михаила Круга

После развода с первой женой Светланой артист через суд добился полной опеки над сыном Дмитрием. На время концертов и гастролей Круг оставлял мальчика вместе со своей матерью.

Со своей второй женой Ириной певец познакомился во время концерта в Челябинске. Увидев молодую официантку уже состоявшийся артист сначала пригласил ее на свидание, а потом достал обручальное кольцо.

Для Ирины, которая была младше его на 14 лет, это был второй брак. От первого мужа она сбежала из-за постоянного пьянства и побоев, забрав с собой маленькую дочь. Обжегшиеся на первых браках певец и официантка быстро поженились. В мае 2002 года Ирина родила Кругу сына Александра. Но как вырос его младший сын, исполнитель так и не увидел.

Как погиб Михаил Круг

Всегда приезжающий в родную Тверь на День города Михаил Круг даже не догадывался, чем в июле 2002 годаобернется его концерт для горожан. После выступления он отправился в свой особняк в поселке Мамулино. Ночью ворвались вооруженные люди. В помещении находился Круг и его теща с маленьким сыном. Когда женщина закричала, артист выбежал вперед и прикрыл ее вместе с ребенком собой. Один из злоумышленников дважды выстрелил из пистолета и смертельно ранил шансонье. Когда врачи прибыли на место, вооруженных людей в доме уже не было. Медики забрали Круга в больницу, но спасти не смогли.

Убийство Михаила Круга спровоцировало появление разных версий, начиная от мести криминальных авторитетов за использование в творчестве тюремной романтики от не сидевшего артиста, заканчивая «заказом» со стороны молодой жены.

Быстро найти убийц следователи не смогли и дело закрыли. Криминалисты вернулись к нему только в 2013 году и окончательно установили всю картину произошедшего еще через шесть лет. Расправу над артистом совершили участники криминальной группировки «Тверские волки». Поздно сформировавшаяся команда беспредельщиков обложила данью городских коммерсантов и держала притоны с проститутками. Главным киллером группировки выступал Александр Агеев, он же руководил группой, которая ворвалась в дом Круга. Стрельбу по артисту открыл его подчиненный Дмитрий Веселов, его труп криминалисты нашли в лесу — расправу устроил сын лидера «Тверских волков» Александр Осипов. «С Кругом я дружил с 1996 года, когда он с концертом в Кимры приезжал. Я с ним общался, дружил. Любил не только его творчество. Я уважал его как человека», — признался он в ходе допроса спустя много лет. Правда вышла наружу во время очной ставки Агеева и Осипова. Главный киллер рассказал, что убийство артиста произошло случайно. Глава банды хотел взять Круга под свое крыло, чтобы получать деньги за покровительство. Агеев подчеркивал, что само нападение планировалось в виде инсценировки, чтобы вынести антиквариат и ценности, а потом вернуть, чтобы показать артисту, кто его настоящий друг. Но все пошло не по плану. Дома оказались сам Круг и теща с ребенком, поэтому у молодого бойца Веселова сдали нервы и он открыл огонь.

Как живет семья Михаила Круга после смерти артиста

Старший сын Михаила Круга Дмитрий после смерти отца поступил в кадетский корпус, а после его выпуска закончил петербургский институт МВД. После получения диплома он вернулся в Тверскую область и сейчас работает в органах. По словам его мачехи Ирины, старший сын артиста уже получил звание майора полиции. «Он такой добрый парень, мне просто повезло. Вообще спокойный, никуда не лезет», — отмечала она. По данным СМИ, Дмитрий редко дает интервью, но известно, что он женат и воспитывает сына и дочь. В качестве постоянного места жительства он выбрал дом отца в поселке Мамулино.

Вторая жена артиста Ирина взяла себе фамилию Круг и стала выступать на сцене. При поддержке мужа и продюсера певицы Вики Цыгановой она выпустила несколько альбомов с ранее неизвестными песнями мужа.

Ее сын Александр также начал творческую карьеру. Он закончил ГИТИС и в 2024 году принял участие в проекте «Новая фабрика звезд», где продемонстрировал, что талант и вокальные данные отца ему передались в полной мере. Сейчас молодой певец активно гастролирует. В прошлом году Александр Круг женился на девушке Ульяне, с которой познакомился на шоу «Давай поженимся». Сестра Михаила Круга открыла в Твери музей, посвященный творчеству брата. Она проводит экскурсии для поклонников по всем памятным местам. Мать артиста пережила сына на 16 лет. Узнать результаты расследования жестокой расправы она не успела. Зою Воробьеву похоронили на Дмитрово-Черкасском кладбище Твери рядом Михаилом.