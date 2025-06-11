11 июня 2025 15:36 «Начинаем новую главу». Сын Михаила Круга женится — кто его избранница? 0 0 0 Фото: Александр Круг / Telegram Знаменитости

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Сын известного шансонье Михаила Круга Александр долго искал идеальную спутницу жизни и, наконец, встретил свое счастье. Артист поделился радостной новостью о женитьбе со своими подписчиками. Кто стала избранницей Александра и как они познакомились — в материале 360.ru.

Знакомство Александра Круга с невестой Александр и его избранница Ульяна Сытинова познакомились в конце прошлого года. После участия в «Новой фабрике звезд» Круг отправился на следующее шоу — «Давай поженимся!». Главная сваха России Роза Сябитова по традиции представила потенциальному жениху трех девушек, Ульяна была последней. Юная блондинка пришла на передачу с мамой. Девушка отметила, что далека от шоу-бизнеса. Она работает стилистом и ведет свой блог, который помогает ей обеспечивать себя и ни от кого не зависеть.

Фото: Александр Круг / Telegram

Участница рассказала и о своих прошлых отношениях. Ее экс-партнер оказался альфонсом и жил за счет партнерши. Александр тоже поделился историей последней любви. «Месяца четыре назад у меня закончилась прекрасная история с девушкой, с которой мы встречались полтора года. Я безумно ее любил. Так получилось: она хочет карьеру строить, и я хочу карьеру строить. Вот и расстались», — поделился артист. В конце проекта Александр выбрал Ульяну. Поклонники приятно удивились, когда в феврале пара призналась, что находится в отношениях. В Сети стали регулярно появляться совместные фото возлюбленных.

Фото: Александр Круг / Telegram

Предложение руки и сердца в Таиланде Молодой певец сделал Ульяне предложение руки и сердца в Таиланде. Пара посетила достопримечательность острова Пхукет — Биг Будду. Пока Сытинова смотрела на гору, Круг встал на одно колено и вынул красную коробочку с кольцом. Девушка засмущалась, улыбнулась и закрыла лицо руками, артист надел ей кольцо на палец и вручил букет. Избранница кивнула в знак согласия, затем возлюбленные поцеловались. «Начинаем новую главу вместе с прекрасной Ульяной», — сказал певец. Поклонники назвали его достойным мужчиной и пожелали будущим молодоженам счастья. Мать Александра, певица Ирина Круг поддержала выбор сына еще во время съемок «Давай поженимся!». После этого Ульяна неоднократно появлялась на концертах будущей свекрови.