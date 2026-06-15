Сегодня 15:50 Назвал Россию домом, подрался с Прусикиным. Жизнь и смерть певца Оливера Три Егор Крид о гибели Оливера Три: он был талантливым музыкантом и добрым человеком 0 0 0 Фото: IMAGO_Star Shooter / www.globallookpress.com Знаменитости

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Смерть американского певца, продюсера и комика Оливера Три в Бразилии потрясла российский и мировой шоу-бизнес. Артист, известный своим эксцентричным стилем и вирусными хитами, погиб при крушении вертолета в Рио-де-Жанейро в разгар собственного тура. Ему было всего 32. Как произошла авиакатастрофа, оборвавшая жизнь Оливера, чем он запомнился поклонникам и что связывало его с Россией — в материале 360.ru.

Два вертолета и шесть жертв Авиакатастрофа произошла в юго-западной части города, сообщил CNN Brasil со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах. В небе над престижным районом Рекрейо-дос-Бандейрантес столкнулись два вертолета. В одном из них находились пять человек — Оливер Три, его окружение и пилот. Во втором летел только один — пилот, управлявший пустой техникой. После столкновения летательные аппараты рухнули на стоянку электрокаров, в результате чего начался крупный пожар. Вспыхнули не меньше 20 машин. Погибли все шесть человек. Среди жертв крушения, помимо Три, оказались аргентинский ютубер Гаспар Прим Диас, известный как Gaspi (его канал смотрели миллионы по всей Латинской Америке), и талантливый хаус-диджей Лукас Фрота.

Фото: Imagespace / www.globallookpress.com

По словам очевидцев ЧП, вертолеты еще пытались маневрировать в последние секунды, но избежать столкновения так и не удалось. Сейчас на месте авиакатастрофы работают эксперты, изучающие обломки и маршруты полетов. Оливер находился в Бразилии не на отдыхе: в этой стране у него проходил тур в поддержку нового альбома Love You Madly Hate You Badly. Уже в июле музыкант собирался улететь в Европу, но этим планам не суждено было сбыться. Путь к славе Оливер Три Никелл родился 29 июня 1993 года в городе Санта-Круз в Калифорнии. С детства он тяготел к творчеству: учился в Калифорнийском институте искусств, снимал комедийные скетчи и мечтал не просто петь, а эпатировать. До большого успеха он работал на разогреве у Tyler, The Creator и Frank Ocean — смотрел, как работают гиганты сцены, и впитывал их энергию. Прорыв случился в 2017-м, когда трек When I’m Down неожиданно завирусился. В том же году артист подписал контракт с Atlantic Records, и дальше все только набирало обороты.

Фото: CHRIS TUITE / www.globallookpress.com

Песни Life Goes On и Miss You стали практически саундтреками для всего поколения зумеров и сделали Оливера по-настоящему популярным. На платформе Spotify число слушателей звезды превысило 11 миллионов, в соцсетях на Три подписались два миллиона пользователей, а его дебютный альбом Ugly Is Beautiful в 2020 году взлетел на 14-е место в Billboard 200 и стал номером один в рок-чарте. Успех артиста измерялся не только цифрами. Его творчество привлекало внимание ведущих мировых звезд. Музыкант сотрудничал с Marshmello, David Guetta, Little Big, KSI и BoyWithUke. Кроме того, в 2024-м сама Билли Айлиш признавалась, что Оливер стал одним из источников вдохновения для ее альбома Hit Me Hard and Soft. Стиль Три представлял собой дикий коктейль из электронной танцевальной музыки, дабстепа, хип-хопа и софт-рока. Внешне он напоминал карикатурного злодея из мультфильмов начала нулевых: нелепая одежда, странные прически и вечно недовольное, но при этом доброе лицо. Что Оливер Три говорил о России Пожалуй, мало кто из западных звезд был так откровенно влюблен в Россию, как Оливер. Несмотря на фанатов по всему миру, нашей стране и ее людям Три выделил особое место в своем сердце. Москву музыкант неоднократно называл своим вторым домом.

Фото: CHRIS TUITE / www.globallookpress.com

В 2021 году исполнитель провел в российской столице несколько месяцев, работая над пластинкой Cowboy Tears. Тогда в интервью и соцсетях он признавался, что русские люди покорили его своей прямолинейностью.

Последние четыре месяца я провел в стране, которую теперь называю своим домом. Еще никогда я не был так счастлив, здоров и вдохновлен. Оливер Три

Отечественные знаменитости тепло приняли Оливера в свой круг: он завел дружбу со Славой Марлоу, гулял на праздновании дня рождения Егора Крида, открыто восхищался творчеством Скриптонита, Хаски и даже Витаса. Поддерживал общение и с Ильей Прусикиным*, однако это сотрудничество в итоге завершилось крупным конфликтом. По информации «Царьграда», разногласия при записи EP с Little Big обернулись потасовкой, в которой Оливер поставил своему противнику синяк под глазом.

Фото: IMAGO_mpi04 / www.globallookpress.com

За любовь к России и дружбу с россиянами Три пришлось поплатиться в июле 2024 года во время гастролей по Европе. Певца «отменили» в Литве, запретив ему выступать в Вильнюсе. Причиной организаторы несостоявшегося концерта обозначили именно связи Оливера с Россией и заявили, что воспринимают собственные финансовые потери как своеобразную поддержку для Украины. Звезды прощаются с Оливером Три Безвременная гибель 32-летнего музыканта шокировала его близких и коллег по цеху. Одним из первых молчание по поводу случившегося прервал британский рэпер KSI, с которым Три записал совместный трек Voices. Он оставил пронзительное послание в соцсети.

Не могу поверить, что приходится печатать это. Тебе 32, чувак. Ты должен был быть здесь. У тебя оставалось столько жизни, столько музыки, столько контента! Ты легенда и останешься ею навсегда. Люблю тебя, брат. KSI

Американский комик и каскадер Стив-О, известный по экстремально-комедийному реалити-шоу «Чудаки», признался, что ему будет очень не хватать Три. Звезд связывала настоящая дружба. «Мне невероятно повезло, что я подружился с Оливером. Он регулярно интересовался моим самочувствием и давал понять, что ему не все равно. Замечательный человек», — написал Стив-О. Бывшая возлюбленная Три, певица Мелани Мартинес, с которой музыкант несколько лет состоял в отношениях, назвала его человеком с огромным сердцем. Она до сих пор не может поверить в случившееся.

Трудно осознать, что кого-то, с кем ты делил такое особенное и важное время в жизни, вдруг не стало. <…> Покойся с миром, Оливер. Я знаю, ты заставляешь ангелов хихикать. Мелани Мартинес

Гибель Три потрясла и российского артиста Егора Крида. Он до последнего надеялся, что тревожные сообщения получат опровержение. «Только недавно виделись, и хотелось верить, что это просто слух, но жизнь иногда бывает жестокой. <…> Оливер был не просто талантливым и безумно креативным музыкантом — он был очень добрым, веселым, искренним человеком с большим сердцем, который умел вдохновлять и оставаться собой, несмотря ни на что. <…> Покойся с миром, бро», — написал Крид в своем телеграм-канале. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.