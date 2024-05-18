Солисту Little Big заблокировали российские счета из-за долгов | 360°

Знаменитости 18 мая 2024, 11:06 Солисту Little Big заблокировали российские счета из-за долгов Mash: у Прусикина заблокировали российские счета из-за долга в 182 тыс перед ФНС Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / Global Look Press

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Приставы заблокировали российские счета солиста группы Little Big Ильи Прусикина*. Причина ограничений кроется в задолженности перед ФНС, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, артист, сбежавший из РФ с началом СВО, накопил долгов перед налоговой на 182 тысячи рублей.

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Журналисты уточнили, что певец избавился от бизнеса в России. Компании ООО «Давай Лайма» и ООО «Литтл Биг», учредителем которых был Прусикин*, ликвидированы.

«Его единственной связью с Россией осталась ИП и долг перед ФНС — 182 913 рублей», — написали авторы публикации.

Сейчас артист с супругой Софьей Таюрской проживают в Соединенных Штатах. Пара ждет ребенка. О грядущем пополнении в семье супруги сообщили в соцсетях, показав фото округлившегося живота Таюрской.

* Признан в РФ иностранным агентом