Певец Оливер Три погиб при столкновении двух вертолетов в Бразилии
В Рио-де-Жанейро столкнулись два вертолета, погибли шесть человек, среди них музыкант Оливер Три. Подробности сообщили на сайте G1.
Катастрофа случилась утром в воскресенье — в небе в районе Рекрейо-дус-Бандерантес столкнулись два вертолета. В одном из них был только пилот, во втором — пять человек. Вертолеты упали на территорию стоянки, заполненной автомобилями.
По данным издания, в результате аварии никто не выжил. Среди погибших, помимо Оливера Три, оказались аргентинский блогер Gaspi, аргентинский режиссер музыкальных клипов Лукас Виньяле и бразильский музыкальный продюсер Лукас Фрота.
Музыкант и продюсер Оливер Три прославился треками When I’m Down и Life Goes On. Его запомнили благодаря эксцентричному сценическому образу. В соцсетях Три имеет около 20 миллионов подписчиков, в Бразилию он приехал в рамках мирового турне.
В начале мая в Таиланде вертолет упал за заправочной станцией в провинции Самутпракан. Несколько человек пострадали.