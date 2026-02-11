Сегодня 21:58 Съемное жилье и долги. Как муж Гурченко лишился всего после ее смерти 0 0 0 Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

Актриса Людмила Гурченко ушла из жизни в 2011 году, оставив вдовцом продюсера Сергея Сенина, с которым была в браке почти 20 лет. Даже несмотря на оставшееся после ухода супруги из жизни наследство, сейчас он живет в съемной квартире и выплачивает кредит. Почему так получилось — в материале 360.ru.

Счастливы вместе

Сенин восхищался Гурченко задолго до того, как узнал ее лично. В беседе с журналистами вспоминал, как в 1980 году взахлеб читал на лекции в институте ее автобиографию в журнале «Наш современник» — так увлекся, что не заметил, как остался в аудитории один. Звезде «Карнавальной ночи» тогда было 45 лет, и она находилась на взлете карьеры, работала над фильмом «Любимая женщина механика Гаврилова». Сергею было всего 19, он был простым студентом. Знакомство завязалось на съемках в 1991 году в Вильнюсе: Гурченко снималась в фильме «СекСказка», а Сенин его продюсировал. «Я увидел фантастической красоты женщину. Опешил. Онемел. Подарил цветы. После съемок проводил до гостиницы», — рассказал он в интервью kp.ru.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com

Несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте, актрисе молодой человек тоже понравился, но в омут с головой она бросаться не спешила. Оба на тот момент были женаты (правда, Сенин с женой не жил), за плечами у Гурченко было много неудачных отношений. Вначале общение стало дружеским — прогулки, обсуждение творческих вопросов. Затем приятельство переросло в прочный союз, основанный на взаимоуважении. Через год после знакомства Гурченко и Сенин стали жить вместе, а в 1998-м поженились. Шестой брак актрисы оказался самим счастливым: супруги были уверены друг в друге, во всем поддерживали и не обращали внимания на злые языки, утверждавшие, что брак не продлится долго. Спорили в основном по творческим вопросам — Сенин оставался продюсером супруги. Разница в возрасте была лишь поводом для шуток — иногда Гурченко с мужем называли друг друга папой и дочкой. Муж был рядом, когда Гурченко переживала из-за сложных отношений с дочерью и когда от передозировки наркотиков умер ее любимый 16-летний внук Марк. А у Гурченко сложились хорошие отношения с дочерью Сенина от первого брака.

Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look / www.globallookpress.com

В нулевых пара поселилась в большой — целых 120 квадратных метров — московской квартире в «Волоцких домах» в районе Патриарших прудов. Это было шикарное жилье — с резным паркетом, отделкой из венецианской штукатурки и лепнины и очень высокими потолками, шелковыми обоями и богатой коллекцией уранового стекла. Но в этой обстановке супруги вели скорее уютную, чем роскошную жизнь. Гурченко была вся в творчестве, муж взял на себя почти весь быт. Последний день в жизни актрисы — 30 марта 2011 года — начинался неплохо. Гурченко не ходила после перелома ноги, но артистке приснилось, будто она пошла, и наяву ей удалось сделать несколько шагов, чему они с супругом очень радовались. Вечер был обычным, домашним: спокойная обстановка, обсуждение работы. Вдруг Гурченко схватилась за сердце и попросила вызвать скорую помощь. Медики не смогли помочь — в тот же день актрисы не стало. Причиной смерти назвали тромбоэмболию легочной артерии, появившуюся из-за сердечной недостаточности после операции на бедре. Сергей Сенин остался один — растерянный, оглушенный горем. Признавался, что почти не помнил первый год после смерти любимой жены. Жалел, что «опоздал, недодал любви, внимания».

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Из квартиры в центре Москвы в деревенский дом

По завещанию Гурченко все ее имущество должны были разделить поровну между Сергеем Сениным и ее единственной дочерью Марией Королевой. Но знаменитость не указала, что кому достанется. Сенину и Королевой пришлось решать вопрос самим. В итоге дочь Гурченко забрала загородный дом в Наро-Фоминском городском округе, две московские квартиры и автомобиль, а также деньги от Сенина. «Семья Маши заявила права на наследство. Нужно было продать и разделить, в том числе квартиру. Чтобы сохранить наш с Люсей дом и обстановку в нем, я отдал <…> дачу и доплату», — пояснял продюсер изданию StarHit в 2025 году. Мария Королева пережила мать всего на шесть лет, дача досталась ее дочери Елене, а та ее продала. Вдовец до сих пор выплачивает кредит за доплату Королевой, а в роскошной квартире не живет более 10 лет — отдал ее под музей-мастерскую. Здесь сохранились мебель и личные вещи Людмилы Гурченко, в том числе дорогие подарки, которые она получала. Не все знают, что Гурченко была не только актрисой и певицей, но и дизайнером и сама смастерила многие из своих сценических костюмов. Теперь место, где артистка жила и творила, можно посетить с экскурсией и узнать интересные факты из ее жизни.

Фото: РИА «Новости»

Сенин трудится в театре Вахтангова и постоянно бывает в столице, но вечерами возвращается в неприметное съемное жилье: арендовал второй этаж двухэтажного дома в подмосковной деревне. В беседе с журналистами продюсер признавал, что «все очень скромно, в рамках возможностей», но он рад близости к природе и свежему воздуху. На досуге Сенин расшифровывает дневники покойной жены, которые она начала писать еще до их знакомства. Гурченко планировала создать на основе записей еще одну биографическую книгу.

Интересно Людмила Гурченко успела написать три автобиографии — «Мое взрослое детство», «Аплодисменты» и «Люся, стоп».

Недавно вдовец опубликовал новые выдержки из дневника. Он жаловался прессе на неразборчивый почерк Гурченко, но отмечал, что надеется успеть полностью расшифровать ее записи до конца жизни.

«Когда я буду уходить, буду знать, что прожил жизнь не бессмысленно, потому что рядом была она», — говорил Сенин. Похоже, скромная жизнь в работе и воспоминаниях о былом счастье его вполне устраивает.