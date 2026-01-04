Сегодня 04:27 Молодой бойфренд, пластика и награда от Путина. Как живет Надежда Бабкина 0 0 0 Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Знаменитости

Дети

Семья

Отношения

Брак

Надежда Бабкина

Шоу-бизнес

Артисты

Легенда российской сцены Надежда Бабкина запомнилась образом лихой казачки и бой-бабы. Яркая и харизматичная артистка никогда не пасовала перед трудностями и сейчас остается одной из востребованных певиц на российской эстраде. О ее пути к успеху, конфликте с Кадышевой, предательстве мужа и романах — в материале 360.ru.

Путь Надежды Бабкиной к сцене Будущая народная артистка родилась 19 марта 1950 года в Ахтубинске в Астраханской области. Мать работала учительницей младших классов, а отец, потомственный казак, был председателем колхоза. Он всю жизнь пел и играл на разных инструментах. Старший брат Валерий учился в музыкальной школе, а Надежда нет. Родители хотели, чтобы дочь стала врачом или педагогом, а не артисткой. При этом она с детства любила петь, в школе посещала кружок художественной самодеятельности, а в 1967 году выиграла Всероссийский конкурс молодежи в жанре русской народной песни.

Фото: Derek Mcnaughton/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Родители все же уговорили дочь поступить в мединститут, но ее хватило только на один семестр. Она бросила вуз и рванула в Астрахань, где стала студенткой музучилища. Бабкина и потом продолжила учиться, уехав в Москву и окончив РАМ имени Гнесиных и ГИТИС. Музыкальная карьера Бабкина еще во время учебы организовала вокальный ансамбль «Русская песня». Коллектив исполнял народные песни, духовные песнопения и современные авторские композиции. Всесоюзная слава пришла быстро. Первый крупный успех — выступление на Всероссийском конкурсе советской песни в Сочи. В 1978 году Бабкина стала худруком ансамбля. Коллектив начал самостоятельно работать при «Москонцерте», участвовать в тематических концертных программах, спектаклях-обрядах, а многие его номера превратились в всенародные шлягеры. «Русская песня» гастролировала не только по СССР, но и за рубежом, например, в Братиславе и Эдинбурге. В 80-х годах на телевидении показали первые видео с участием ансамбля на песни «Роза», «Барыня-сударыня» и другие.

Фото: Georgiy Danilov/Russian Look / www.globallookpress.com

В 1986 году Бабкиной присвоили звание заслуженной артистки, а в 1992-м еще и народной артисткой. После распада СССР ансамбль реорганизовался в фольклорный центр, а позже и в государственный музыкальный театр. В 1992 году Бабкина дебютировала как сольная певица на фестивале «Славянский базар» в Витебске». Яркий сценический образ артистке создавали модельеры Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. Работа на радио, телевидении и в кино В начале 2000-х она вела передачу «Бабкин дом» на радиостанции «Маяк». В 2010 году стала одной из ведущих «Модного приговора» на Первом канале. Потом недолго вела проекты на НТВ — «Модный vs Народный» и «Прошу, прости!». В кино дебютировала в сериале «ТАСС уполномочен заявить». В ее фильмографии роли в картинах «Если бы знать», «Снежная королева», «Веселые соседи», «Три аккорда» и «Многодетство».

Политика и благотворительность Бабкина занимается благотворительностью с 1995 года. Она являлась президентом благотворительного фонда «Народная певческая культура» и соучредителем НКО «Фонд поддержки деятелей культуры». В 2002 году она вступила в партию «Единая Россия», была доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина в 2012 и 2024 годах. Входит в состав Совета по делам казачества при президенте.

Фото: РИА «Новости»

Артистка была депутатом Мосгордумы. В 2025 году ее удостоили почетного знака «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма». Конфликт Бабкиной с Кадышевой В середине 90-х годов появились слухи о конфликте между двумя Надеждами. Бабкина оценивала творчество Кадышевой как пошлость, отмечая, что та не поет народные песни. Конфликт обострился в 2010 году, когда Бабкина раскритиковала коллегу во Владивостоке.

Бабкина — одна-единственная, которая поет народные песни, и если авторские, то только те, которые авторы предлагают мне сами, которые просят меня спеть, но так, как я пою. А Кадышева не поет ни одной народной песни. Она поет песни своего мужа в попсовом варианте, безобразно одетая. Надежда Бабкина

В 2020 году экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев* в личном блоге рассказал, что артистки якобы подрались на съемках «Новогоднего огонька». По его словам, Кадышева якобы «врезала Бабкиной баяном», но позже выяснилось, что это лишь его фантазии. Конфликт двух артисток исчерпал себя в 2022 году.

Фото: РИА «Новости»

Похудение и пластика Бабкиной — 75 лет, но она прекрасно выглядит. Артистка неоднократно ложилась под нож пластического хирурга. Например, она делала круговую подтяжку лица. По ее словам, это нормальная практика для звезд, ведь зрители не любят стареющих артистов.

«Весь Запад стоит на пластике, а у нас просто какое-то дикое общество. Обязательно надо по этому поводу судить-рядить!» — отвечала она, когда пользователи Сети критиковали ее внешность после операций.

Фото: РИА «Новости»

Сидела Бабкина и на диетах. В программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» она как-то призналась, что однажды за три месяца сбросила 22 килограмма. Брак, роман с Розенбаумом и любовь с Гором Бабкина официально была замужем лишь один раз. Ее избранником оказался барабанщик ВИА «Лейся, песня», «Самоцветы» и «Красные маки» Владимир Заседателев. В браке родился сын Данил. Бабкина бросила мужа из-за измен и его зависти к ее успеху. Сын артистки получил юридическое образование, основал юридическую фирму. Он женат, у него родились две дочери и сын. Внучки называют любимую бабушку Надей. Внуки сменили фамилию Заседателевы на Бабкины после 2019 года.

В 80-х годах за артисткой ухаживал певец Александр Розенбаум, который тогда был женат. Роман оказался недолгим, но Бабкина уверена, что была лучшей женщиной в его жизни.

Фото: РИА «Новости»

В 2003 году певица познакомилась с Евгением Горшечковым, также известным как Евгений Гор, на Всероссийском конкурсе эстрадных исполнителей в Саратове, где она была членом жюри. Спустя год они появились как пара на записи программы «Песня года». Вскоре активизировались хейтеры. Мужчину, который младше артистки на 30 лет, стали называть альфонсом, а Бабкину — выжившей из ума. Их отношения продлились более 20 лет. Певец трижды делал предложение Бабкиной, но она отказывалась. Артисты жили по отдельности, практикуя «гостевой брак». «Мне очень нравится такое житье-бытье. Терпеть не могу, когда дома постоянно маячит кто-то со своими носками, едой. Я хочу прийти и молчать, не общаться вообще», — признавалась она.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

В 2023 году появились слухи, что Бабкина бросила Гора ради пиарщика и замдиректора театра «Русская песня» Сергея Рябова. Мужчина публиковал кадры с Бабкиной в Сети, появлялся с ней на публике, но сама артистка не подтверждала слухи о новом романе. В том же году она его уволила. Чем сейчас занимается Надежда Бабкина В начале декабря 2025 года Путин наградил артистку орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Бабкина продолжает активно гастролировать и сниматься в телепроектах. Как рассказал певец Шаман (Ярослав Дронов), в 2026 году они хотели бы с ней запустить совместный проект. Желающие продлить новогодний вайб могут посетить представление «Бабкины сказки. Как Дед Мороз и Водяной Новый год встречали» в театре «Русская песня», которое будут показывать до 8 января. * Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.