Надежда Бабкина потратила на пластику несколько миллионов рублей

Пластический хирург Дарья Фетисова заявила, что 74-летняя певица Надежда Бабкина потратила около 3,5 миллиона рублей на пластические операции. Ее слова передал Telegram-канал «Звездач» .

По мнению Фетисовой, артистка прошла процедуру круговой подтяжки лица, стоимость которой колеблется от 250 тысяч до 1,5 миллиона рублей в зависимости от клиники и опыта хирурга.

Кроме того, врач отметила, что Бабкина сделала блефаропластику верхних и нижних век, которая стоит от 200 до 500 тысяч рублей. Также ей выполнили липофилинг лица (цена варьируется от 150 до 400 тысяч рублей), контурную пластику губ (15-30 тысяч рублей) и провели инъекционные процедуры.

«Ежегодные траты на такой уход могут составлять от 200 тысяч до миллиона рублей. Не забываем и про профессиональный домашний уход с использованием качественной косметики, что также требует значительных затрат», — добавила Фетисова.

Ранее певица Алена Апина призналась, что сделала пластику не от хорошей жизни. Она очень близко к сердцу воспринимала комментарии завистников о своей внешности.