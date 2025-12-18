Надежда Бабкина ликвидировала свой благотворительный фонд

Певица Надежда Бабкина ликвидировала собственный благотворительный фонд, который на протяжении почти 30 лет занимался помощью пожилым артистам. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Знаменитость приняла решение о ликвидации организации «Фонд поддержки деятелей культуры» на фоне ее убыточной деятельности. За три года юрлицо ушло в минус на 68 тысяч рублей.

В последний раз позитивная финансовая ситуация наблюдалась у фонда в 2021 году, тогда его доход составил 70 миллионов рублей, а чистая прибыль — 48 миллионов.

