Сегодня 03:27 Минимум денег и гостей. Как прошла тайная свадьба Ксении Бородиной в Барвихе 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

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Ксения Бородина

Телеведущая Ксения Бородина тайно вышла замуж. Третьим мужем звезды «Дома-2» стал блогер Николай Сердюков. Что известно об избраннике и как прошло бракосочетание — в материале 360.ru.

Кто такой Николай Сердюков Предложение руки и сердца Бородина приняла в декабре 2024 года. Сердюков пригласил ее на ночную экскурсию по Эрмитажу и возле часов с павлином достал шкатулку с кольцом за 2,5 миллиона рублей. Ведущая сказала «да», хотя их отношения длились меньше года. Сердюкову 12 июня исполнится 37 лет, Бородиной — 42 года. Он родился в Ставрополе, окончил юридический факультет Ставропольского государственного университета и вместе с девушкой переехал в Москву. Мужчина работал по профессии, пока первая жена Алина Акилова не предложила создать лайфстайл-блог.

Фото: www.globallookpress.com

Брак с Акиловой продлился четыре года. У пары родилась дочь. После развода Сердюков начал активно участвовать в реалити-шоу. На его счету «Влюбись, если сможешь», «Шоу Воли», «Вызов», «Это нормально?» и «Сокровища императора». Со второй женой Сердюков сблизился на съемках шоу «Последний герой. Русский сезон» на Алтае. Пара долго скрывала роман, Бородина публиковала фотографии возлюбленного со спины. Свадьба Бородиной и Сердюкова Свадьба состоялась 3 июня во Дворце бракосочетаний № 1 в «Барвиха Luxury Village» в узком кругу. Молодоженов поздравили несколько друзей и две дочери Бородиной — от Юрия Будагова и от Курбана Омарова. Сразу после росписи пара планировала улететь на отдых, чтобы по возвращении провести банкет.

Фото: Ксения Бородина / Telegram

Жених надел классический черный костюм без бутоньерки и бабочки, невеста выбрала белый комбинезон турецкого бренда Vakko за 120 тысяч рублей, перламутровую сумку Zara и вуаль вместо фаты. Телеведущая Ксения Собчак объяснила выбор наряда любовью Бородиной к турецкому сериалу «Клюквенный щербет». Скандальные моменты на свадьбе Бородиной Не обошлось без пересудов. Знатоки флористики обратили внимание на выбор букета невесты — Бородина держала в руках белые каллы, считающиеся траурными цветами. На родине в Африке им посвящена печальная легенда о наложившей на себя руки девушке, которую склонял к браку жестокий и нелюбимый вождь соседнего племени.

Фото: Ксения Бородина / Telegram

Участницу «Дома-2» Викторию Боню смутил взгляд Сердюкова на свадебных фотографиях. Она разглядела прищур и ухмылку либо от гордости за обладание такой женщиной, как Бородина, либо от опасных наклонностей. «Меня одну настораживает выражение лица мужа? Девочки, я столько криминалистики посмотрела за долгие годы. Что-то мне кажется, что я где-то видела такие „улыбки“, а взгляд… я переживаю», — заявила она в соцсетях.

Мелкие конфликты у Бородиной и Сердюкова уже случались. На съемках шоу «Сокровища императора» будущий муж накричал на невесту. Другой участник телестройки Май Абрикосов заявил, что в случае необходимости они всегда успеют развестись — оба не впервые сходили в ЗАГС и знают дорогу обратно. Наряд Бородиной навел его на мысли о беременности, которую она решила пока не афишировать.