«Сейчас ногу сломаю». Сердюков упал в грязь и накричал на Бородину

Телеведущая Ксения Бородина с блогером Николаем Сердюковым присоединились к реалити-шоу «Сокровища императора» и удивили участников. Мужчина очень эмоционально воспринял неудачу и накричал на невесту, сообщил Starhit .

Испытание на вылет заключалось в проезде на маленьком велосипеде по узкому мостику над грязью. Команды желтых и синих быстро справились с задачей, голубые отстали. Бородина упала в лужу и замарала штаны, но восприняла это с юмором. Ее жених тоже рухнул и начал кричать. за попытки успокоить досталось и ей.

«Я сейчас ногу сломаю, посмотрю, как ты заговоришь. Мне больно», — сказал Сердюков.

Других участников шоу удивила такая реакция на провал. Певица Нюша из команды цвета фуксии пыталась объяснить, что все столкнулись с трудностям. Телеведущая Дана Борисова из оранжевых назвала Сердюкова буйным и удивилась, как Бородина с ним уживается.

Голубые пришли к финишу пятыми. По результатам всех испытаний из конкурса выбыли Олег Майами и Леша Свик.