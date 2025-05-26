Быдло и буйный неадекват. Жених Бородиной шокировал участников шоу «Сокровища императора»

Ксения Бородина и Николай Сердюков стали участниками шоу «Сокровища императора». Но в первом же выпуске пара столкнулась с недопониманием со стороны остальных участников.

Бородина и Сердюков часто общались на повышенных тонах. Журналистки Алена Жигалова и Дана Борисова считают, что Бородина настолько влюблена, что не может смириться с агрессивным характером своего избранника.

«Как с таким жить можно, дурак какой-то, такое быдло. Он рядом пробегает, я даже боюсь не устоять, потому что это такой неадекват. Он буйный конкретно, он никого не уважает… <… >Такое хамло!», — заявила шокированная Борисова.

Она не исключила, что ситуация в определенный момент может дойти до рукоприкладства.

По словам Борисовой, у Бородиной есть определенный типаж мужчин, которые ей нравятся. Это молодые люди, которые, как считает Дана, благодаря ей становятся известными и популярными. При этом ведущая уверена, что Сердюков — это худшая версия предыдущих партнеров Бородиной.

На испытании на вылет разгорелись нешуточные страсти. Участникам нужно было проехать на маленьком велосипеде по узкому мостику, не упав в грязь. Желтые и синие справились с этой задачей, а голубые вместе с остальными снова и снова пытались ее выполнить.

Бородина первой решилась на испытание, подчеркнув, что не боится упасть в грязь лицом в прямом смысле. Сердюков, также оказавшийся в луже, отреагировал более эмоционально. Ксения попыталась успокоить возлюбленного словами «Хватит ругаться». Но они лишь еще больше разозлили Николая.

«Я сейчас ногу сломаю, посмотрю, как ты заговоришь. Мне больно», — возмущался Сердюков.

Оранжевые и фуксиевые цветы стали свидетелями этой сцены.

«Коля постоянно что-то кричал, выговаривал, было неприятно», — прокомментировал Нюша.

Бородина и Сердюков познакомились на съемках шоу «Последний герой» летом 2024 года. Блогер сделал предложение руки и сердца телеведущей спустя полгода отношений. В начале года Сердюков заявил, что женится на Бородиной уже летом.

Недавно вместе с детьми и женихом телеведущая отправилась в Италию. Бородина опубликовала кадры ужина с отчимом Дженни, который воспитывал ее с пяти лет.