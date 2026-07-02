02 июля 2026 01:03 Мечтал о небе, но прославился в «Бригаде». Как рыбалка оборвала жизнь Александра Высоковского 0 0 0 Фото: «Аватар Фильм» Шоу-бизнес

Знаменитости

Авиация

Сериалы

Семья

Кино

Военные

Фильмы

Самолеты

Театры

Актеры

Рыбалка

Пущино

Артисты

Роль бывшего спецназовца Макса Карельского в культовом сериале «Бригада» принесла Александру Высоковскому всероссийскую известность, но превратилась для него в тяжелое испытание. Зрители долго не могли простить его герою предательство, погубившее друзей Саши Белого. В жизни Высоковский был совершенно другим человеком: он увлекался авиацией и исполнил свою мечту — стал режиссером. Актера нашли мертвым 1 июня. О его жизни, творческом пути и причине гибели — в материале 360.ru.

Его искали эхолотами

Рыбалка на Пущинской косе в Подмосковье в последний день июня 2026 года стала для Высоковского роковой. На берег Оки он отправился со своим 17-летним сыном. Во время похода он оставил юношу на берегу и пошел один на прогулку, с которой так и не вернулся. Когда после ухода отца прошло достаточно много времени, парень отправился на его поиски. Отчаявшись, он побежал домой и все рассказал матери. Жена Высоковского Лилия в комментарии сайту kp.ru заявила, что спасатели и волонтеры подмосковного отряда «Лизы Аллерт» искали мужа до трех часов ночи, но не нашли даже его вещей. Она допустила, что муж мог утонуть.

«С одной стороны косы сильное течение Оки — с другой- спокойное. Дальше есть перекаты, где течение усиливается. Такие участки реки представляют особую опасность — русло подвержено заиливанию, глубина увеличивается. Человек, идущий, казалось бы, по мелководью, может провалиться и уйти под воду с головой», — заявила она.

На следующий день она опубликовала в местном чате призыв к жителям о помощи. «У кого есть моторные лодки и хорошие структурные эхолоты (с боковым сканированием / SideScan). Нужно пройти русло и береговую линию вниз по течению от переката, мимо лодочной станции и дальше ниже по течению. Расходы на бензин и время полностью оплачу», — написала Лилия. Тело Высоковского обнаружили сотрудники муниципального аварийно-спасательного формирования «Юпитер». Об этом 360.ru сообщил осведомленный источник. Он пояснил, что по предварительным данным, актера затянуло сильным течением. Труп нашли между пляжем и Пущинской косой. Телеграм-канал Baza заявил, что Высоковский захлебнулся в воде. Предварительной причиной смерти стала асфиксия, окончательную установят криминалисты. В рамках уголовного дела они назначили судебно-медицинскую экспертизу. Знакомый Высоковского в комментарии 360.ru заявил, что актер очень любил рыбалку и в последний раз отправился на Оку, чтобы поймать окуней.

Хулиганское детство Александра Высоковского

Будущий актер родился в семье военного летчика 24 августа 1963 года в поселке Ленинский, который сейчас всем известен как космодром Байконур. Когда мальчику не было еще пяти лет, отца отправили на учебу в Московскую военную академию, после окончания которой его назначили военным инженером в Центре управления полетами. Семья переехала в подмосковный поселок Болшево, который сейчас стал районом Королева. Актер подчеркивал, что впервые узнал, что такое настоящая слава, когда ему было пять лет. На день рождения родители купили ему двухколесный велосипед, который он достаточно быстро освоил, хотя еле доставал до педалей. Во время очередной поездки нехватка роста сыграла с мальчиком злую шутку. Он скатился с горки и не смог затормозить, когда ему навстречу выехал военный грузовик. Чтобы избежать столкновения, Высоковский спрыгнул с велосипеда и кубарем покатился по асфальту, расцарапав лицо, руки и ноги.

Идти в детский сад в таком виде он отказался наотрез и тут на помощь ему пришел отец. Он привел сына в группу и объявил, что тот получил травмы во время испытания секретного парашюта. Впечатленные воспитанники завалили Сашу вопросами. «Весь день я купался в лучах славы. Да это была настоящая слава. Как я благодарен отцу. Как я до сих пор благодарен той воспитательнице, за то что, не выдала истинную причину моих болячек», — отмечал актер.

Фото: Союзтелефильм

В 1970 году Высоковский пошел в школу на Хорошевском шоссе. В первую же неделю учебы учительница вызвала его отца на разговор, потому что мальчик оказался «сложным».

Как Высоковский нашел свое призвание

Актер рассказывал, что в классе стояли старые парты с вырезанными на дереве отметками бывших первоклассников. Он решил, что тоже должен оставить свою метку, нарисовав свастику и слово из трех букв, которые видел на заборах. «Так я хотел выразить свое непримиримое отношение к фашистам. Моя первая классная руководительница, учившая меня писать и читать, была в шоке», — вспоминал Высоковский. Он подчеркивал, что в детстве был из тех мальчишек, которые лазят по крышам и чердакам, лето проводят на свалке металлолома, а зиму — в хоккейной коробке. Будущий актер мечтал стать шофером. Его очень впечатляли водители грузовиков, постоянно приезжавшие на овощебазу рядом с его домом. В 1971 году у Высоковского родился младший брат, который погиб в трехлетнем возрасте, отравившись родительскими таблетками. Семья больше не смогла жить в этой квартире и переехала в Теплый Стан. Через год у родителей родился еще один мальчик.

После окончания школы ни о какой творческой специальности Высоковский не думал. Он решил пойти по стопам отца и поступил в авиационный техникум, после которого год проработал инструктором пока его не позвали на срочную службу на Военно-морском флоте. После демобилизации он понял, что его настоящее призвание — снимать кино. «Я всегда хотел заниматься режиссурой, но меня не брали на режиссерский факультет. Там всегда был большой конкурс. А я был тогда молод и неопытен», — рассказывал Высоковский. Отчаявшись, он поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина на актерский факультет. Ставший студентом бывший моряк достаточно быстро оказался на подмостках МХАТа и Театра имени Станиславского и даже не в эпизодических ролях. Также до окончания учебы у Высоковского произошел кинодебют. Он сыграл главную роль в фильме «Белые вороны». Образ солдата-афганца Павла Прохорова, столкнувшегося с несправедливостью после возвращения домой, сделал его достаточно известным в киносреде. Молодого актера приглашали на съемки полнометражных картин и криминальных сериалов, в том числе популярной в конце 1990-х «Каменской».

Фото: ТО «Экран»

Высоковский даже успел поработать в Китае, где сыграл в фильме, посвященном юбилею Компартии, европейца, присланного в качестве помощника Мао Цзэдуну руководством Коминтерна, а также в сериале, посвященном присоединению Гонконга.

Но все это были проходные или эпизодические роли. Так продолжалось достаточно долго, пока режиссер Алексей Сидоров не начал снимать «Бригаду». «Фильм снимался два года. На съемках мы были все как родственники. Это редкость», — рассказывал Высоковский. Созданный им образ бывшего спецназовца Макса Карельского, ставшего телохранителем Саши Белого и предавшего его после девяти лет совместной работы, впечатлил зрителей настолько, что они возненавидели этого героя. В социальных сетях поклонники сериала признавались, что даже не могут видеть Макса, потому что их начинает трясти от злости, особенно из-за того, что он погубил всех друзей главного героя. «В человеке много скрыто всякого потаенного, запертого на замочек и аккуратно уложенного в сундук. Я попытался все это из себя достать», — говорил Высоковский о своей подготовке к роли. Он признавался, что в этом ему помог опыт на флоте, где он впервые открыл в себе неизведанные ранее чувства злобы и ожесточения, которые воплотил на экране, но не в жизни. Его следующей важной работой стала эпизодическая роль милиционера в фильме «Бумер» Петра Буслова, который обрел не менее культовый статус, чем «Бригада».

Фото: Творческая_Ассоциация_Международных_Программ

После первых успехов Высоковский сниматься в кино и сериалах. Еще одной его значимой ролью стал милиционер Пахомов в мистическом триллере «Путевой обходчик». По сюжету он спустился за ограбившими банк налетчиками в заброшенные тоннели московского метро, в которых поселился таинственный гигант, убивающий всех, кто врывался в его владения.

Как Высоковский стал режиссером

После «Бригады» и «Бумера» режиссеры часто давали Высоковскому роли отрицательных персонажей. От этой практики он не отказался и в своей первой самостоятельной работе «Без права на ошибку». Он не только написал сценарий и выступил в качестве режиссера, но и сыграл главного очередного злодея — немецкого диверсанта Гальса. В работе над картиной «Сердце врага» о немецком летчике Эрике Липферте Высоковский совместил две свои главные страсти: кино и самолеты. Еще в начале нулевых он освоил профессию летчика гражданской авиации, объясняя это своей глубокой любовью к небу.

Фото: «Аватар Фильм»2

При этом первоначально продюсер Юрий Шабайкин отказался от предложенного Высоковским сценария, посчитав, что картине не хватит экшена. За автора вступился певец и композитор Александр Маршал, который лично им позвонил и посоветовал все же открыть сценарий и прочитать его внимательно. «Он сказал: „Ты обрати внимание на Высоковского, мы с ним дружим, вместе летаем на самолетах как пилоты“.И уже в конце разговора Александр Маршал попросил меня хотя бы прочесть сценарий, и, только из уважения к нему, я согласился», — рассказывал Шабайкин. Сюжет настолько его захватил, что он не смог оторваться от текста на протяжении всей ночи. После этого съемки над фильмом начались. После этой работы Высоковский окончательно перешел в режиссуру. Он снял несколько мелодрам: «Мне с вами по пути», «Окна дома твоего», «Вспоминая тебя», «Венец творения», которые зрители приняли достаточно тепло. В начале 2026 года вышла последняя работа погибшего артиста — сериал «Я найду тебя через года», история о женщине, потерявшей дочь в автокатастрофе и узнавшей через несколько лет, что девочка осталась жива. Проекты «В поисках Веры» и «Женский отдел» Высоковский завершить не успел.

Личная жизнь Александра Высоковского

Свою личную жизнь Высоковский никогда не выносил на публику. Он не рассказывал о близких ни в социальных сетях, ни публично. Даже в своих редких интервью на вопросах о семье он быстро переводил беседу на темы о кино, режиссуре или авиации.

Фото: Студия Русский проект

Но известно, что Высоковский был дважды женат и у него остались дочь и двое сыновей.

Первый брак Высоковского пришелся на ранний этап его карьеры. Союз сложился в период активных съемок и постоянной занятости, что со временем стало испытанием для отношений, поэтому супруги разошлись. Вторая жена — Лилия — работает сценаристом, поэтому с Высоковским они быстро нашли общий язык. В конце нулевых пара переехала в Пущино. Наукоград понравился Высоковскому своим расположением. Недалеко находился аэродром, где он мог летать и наслаждаться полетом, а также ходить на рыбалку на Оку.