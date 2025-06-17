Сегодня 15:32 «Россия мне должна». Как живет сбежавший в США Макс Покровский 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Сегодня, 17 июня, Максу Покровскому* исполнилось 57 лет. Музыкант, собиравший раньше полные залы по всей России, после начала СВО перебрался в США, где теперь выпускает сомнительного качества песни, в которых критикует решения российских властей. Как сейчас живет артист, вынужденный ради заработков даже мыть туалеты, — в материале 360.ru.

Украинская семья Макса Покровского* Будущий артист появился на свет в Москве в семье спортивного журналиста Сергея Покровского. О матери звезды известно совсем мало: она была украинкой и все родственники по ее линии проживали в Днепропетровской области. Когда мальчику было семь лет, родители развелись. В детстве Макс* мечтал вовсе не о творческой карьере. Он хотел стать летчиком, но проблемы с сердцем заставили отказаться от этой идеи. Тогда на первый план вышло хобби: в школьные годы Покровский* самостоятельно стал учиться играть на гитаре и у него отлично получалось.

Фото: РИА «Новости»

Увлечение получило продолжение. Уже в институте, на третьем курсе, он познакомился с барабанщиком Антоном Якомульским, вместе с которым основал группу «Ногу свело!». Коллектив стал участвовать в различных рок-фестивалях и конкурсах и вскоре начал обрастать собственной армией поклонников.

Личная жизнь Макса Покровского* Благодаря музыке Макс* познакомился и со своей супругой Татьяной. Будущие влюбленные встретились на одном из концертов в 1990-е, на который Покровский* пришел в качестве слушателя. Роман закрутился мгновенно, и вскоре парочка сыграла свадьбу. Татьяна подарила мужу двух детей. В 1995-м у них родился сын Иван, а в 2005-м — дочь Таисия. Когда появилась финансовая возможность, супруги стали активно путешествовать вместе с детьми. Их особенно впечатлила поездка в Нью-Йорк, и семейство стало задумываться о переезде за океан. Постепенно Покровские начали жить на две страны. Именно в США в последние годы записывали альбомы группы «Ногу свело!». Однако Макс* продолжал регулярно наведываться в Россию и давать концерты.

Фото: РИА «Новости»

Отношение Макса Покровского* к СВО Время определяться наступило в феврале 2022 года. Тогда музыкант открыто осудил спецоперацию, извинился за Россию перед Украиной и окончательно перебрался в Соединенные Штаты, в дальнейшем получив американское гражданство. «Мы переехали в эту страну в поисках справедливости, движимые стремлением к развитию в цивилизованном, прогрессивном обществе», — написал артист в соцсети. Творчество звезды тоже стало приобретать политическую окраску. В новых треках Покровский* резко критиковал решения российских властей. Из-за этого МВД признало их противоречащими национальным интересам страны, сообщал ТАСС. Весной 2024 года Макс* выпустил композицию, посвященную памяти Алексея Навального**, чем в очередной раз возмутил вчерашних поклонников.

Фото: РИА «Новости»

Как живет Макс Покровский* в США Несмотря на мечты артиста о Нью-Йорке, в реальности жизнь в Соединенных Штатах оказалась далеко не такой простой, как представлял музыкант. Поскольку выдающихся доходов на момент переезда у звездной семьи не было и их первоначальный взнос по ипотеке оказался средним, приобрести удалось только дом в Бушвике. Этот район на севере Бруклина известен плохой транспортной доступностью, большим количеством иммигрантов и высоким уровнем преступности. Макс* вместе с женой и детьми живет в окружении хипстеров, латино- и афроамериканцев. Конфликты с соседями не заставили себя ждать. Из-за одного из них певец едва не попал в тюрьму. Он отключил оппоненту электроэнергию и не увидел в своем поступке ничего дурного. «Один раз угодил в криминальный суд. Я ничего страшного не сделал. Просто одному дураку свет отключил, а это является уже наказуемым», — рассказал Покровский* в эфире одного из YouTube-шоу. Тяжело пришлось и дочери звезды Таисии. Когда девочка пришла в школу в латиноамериканском районе и оказалась единственной белой в классе, то столкнулась с бытовым расизмом. Другие ученики дразнили ее, говоря, что все белые должны быть рабами и работать на плантациях.

Фото: РИА «Новости»

Доходы знаменитости значительно сократились по сравнению с заработками в России. Иногда артисту даже приходится сдавать комнаты в доме в субаренду, чтобы выручить дополнительные средства. После отъезда постояльцев Макс* лично убирается за ними.

Конечно, и санузел надо вымывать. Вот так мы выживаем, и ничего страшного в этом нет. Макс Покровский*

В прошлом году на волне хайпа группа «Ногу свело!» с гастролями объездила несколько европейских стран, завершив тур в начале лета в Батуми. В 2025-м ажиотаж явно спал: на официальном сайте коллектива анонсировали лишь один предстоящий концерт в октябре. Он пройдет в маленьком ночном клубе в Бостоне. О былом размахе Покровскому* остается только мечтать.

Фото: РИА «Новости»

Собирается ли Макс Покровский* вернуться в Россию

Артист не скрывает, что на сегодняшний день опасается приезжать в Россию, хотя по-прежнему является обладателем российского паспорта, а также у его семьи есть роскошная недвижимость в Москве.

Макс* уверен, что еще настанет то время, когда на родине его будут ждать с распростертыми объятиями. Но и в этом случае музыкантом движут весьма корыстные интересы. «Если так называемая Россия будущего настанет, я поеду туда зарабатывать деньги. <…> Я гражданин этой страны, она мне должна, я для нее что-то сделал. Я являюсь совладельцем нефти, газа, всех остальных ее ресурсов. Поэтому хотел бы немножко от нее получить», — заявил он в одном из интервью. В прошлом году лидер группы «Ногу свело!» попытался через суд добиться исключения из списка иноагентов, однако успехов не достиг. *Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. **Внесен в перечень террористов и экстремистов.