Сбежавший из России Макс Покровский погасил долги по налогам ради жилья в Москве

Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский* погасил свою задолженность перед налоговой в России, чтобы приставы не изъяли его недвижимость. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Музыкант и его семья накопили более 400 тысяч долгов перед налоговой. С прошлого года Покровский* игнорировал задолженность, но недавно решил закрыть ее, чтобы приставы не арестовали его четырехкомнатную квартиру в Москве.

По данным Shot, ранее артист переписал недвижимость на жену Татьяну. Однако в случае долга в большом размере приставы могли через суд доказать, что жилплощадь была передана для того, чтобы уйти от ареста, и по закону ее бы вернули в финансовое поле должника.

Квартиру площадью 110 квадратных метров Покровский* пытается продать с 2023 года. Недвижимость стоимостью 25,7 миллионов рублей находится у метро «Митино» в Москве. Найти покупателей пока не получается.

Минюст внес Покровского* в реестр иноагентов в марте 2023 года. Артист уже несколько лет проживает с семьей в США. Музыкант высказывался против специальной военной операции.

В июле того же года музыкант обратился в Замоскворецкий суд Москвы с требованием исключить его из списка иноагентов. Покровскому* отказали, после чего он обратился апелляционный и кассационный, а также в Верховный суд. Там его апелляцию изучать отказались.

* Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.