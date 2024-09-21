Лидер группы «Ногу свело» не смог через суд добиться исключения из списка иноагентов
ВС отказал музыканту Покровскому в просьбе исключить из списка иноагентов
Верховный суд отказался изучать апелляцию лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского*, который требовал исключить его из списка иностранных агентов. Об этом сообщило РИА «Новости».
Музыканту отказали в передаче жалобы для рассмотрения в Верховном суде. Причины отказа в пресс-службе суда не уточнили.
Минюст внес Покровского* в реестр иноагентов в марте 2023 года. Проживающий в США артист выступал в поддержку Украины, негативно высказывался в адрес россиян, участвовал в сборе средств для украинцев и активно взаимодействовал с иностранными структурами.
В июле того же года музыкант обратился в Замоскворецкий суд Москвы с требованием исключить его из списка иноагентов. Покровскому* отказали, после чего он обратился апелляционный и кассационный, а также в Верховный суд.
По данным московского суда, артист участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией и видео с украинских YouTube-каналов.
* Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.