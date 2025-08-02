Сегодня 14:19 Макан между армией и тюрьмой: не хочет в строй — пусть сидит? 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Над популярным российским рэпером Маканом нависла угроза международного розыска. Наслаждающийся отдыхом за границей артист проигнорировал несколько повесток от военкомата. Его персоной уже заинтересовались в Госдуме. Что теперь ждет музыканта, разбирался 360.ru.

Где сейчас Макан О том, что 23-летнему Андрею Косолапову (настоящее имя артиста, — прим. ред.) грозит уголовное дело, накануне сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, причиной послужило уклонение звезды от призыва на военную службу: за 2025-й год рэпер проигнорировал шесть повесток. Еще одна, седьмая, послужит основанием для преследования по статье 328 УК РФ, которая подразумевает до двух лет лишения свободы. Сам рэпер, судя по всему, и не думает исправлять ситуацию. Сейчас он находится в Испании, где наслаждается солнцем, морем и поеданием лобстеров. По словам соседей музыканта, его возвращения с нетерпением ждет военкомат Раменского района, сотрудники которого регулярно наведываются по месту регистрации звезды.

В базах Макан числится как уклонист, и если он не придет по повестке в военный комиссариат до 1 октября, то окажется в федеральном розыске. Mash

Посадят ли Макана По словам адвоката Елены Сениной, Косолапов наверняка в курсе о приходивших ему повестках, поскольку информация о них сегодня поступает в том числе в электронном виде. И именно по этой причине рэпер предпочитает не вовращаться в Россию, указала правозащитница в беседе с «Абзацем». «Просто так игнорировать повестки, которые сейчас присылаются через портал „Госуслуги“, не представляется возможным», — сказала она.

Фото: Стоп-кадр видео Youtube

Сенина отметила, что наилучшим выходом для Макана будет все-таки объявиться на родине. В противном случае последствия для него будут еще более тяжкими.

Иначе он будет объявлен в международный розыск. Из Испании, где он сейчас находится, его не экстрадируют. Однако, если рэпер пересечет границы дружественных нам стран, его вернут на родину Елена Сенина

Адвокат добавила, что поскольку ранее у Макана не было судимости, то за уклонение от службы ему вряд ли назначат реальное заключение. Вероятно, изберут наказание в виде штрафа либо условного срока. Что о Макане говорят в Госдуме Тем временем на артиста уже обратили внимание в Госдуме. По словам депутата Александра Бородая, церемониться со знаменитостью не стоит: он должен соблюдать требования закона наравне со всеми остальными. Если же исполнитель хита «Пополам» продолжит уклоняться от своих обязанностей, то ему самое место в тюрьме, заявил парламентарий в беседе с Life.ru. «Вперед! Пинком под жопу, как говорится, — и в армию. Рэперы, блин, даже нет возможности м***ков обсуждать. Под жопу ему — и в строй, блин. Не хочет в строй — пусть сидит», — сказал Бородай.

Фото: РИА «Новости»

Что известно о Макане Макан родился и вырос в Москве, после школы поступил в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы на юридический факультет. Параллельно он занимался рэпом, которым увлекся еще в подростковом возрасте. И в итоге творчество взяло верх над образованием. В начале 2021 года исполнитель выпустил студийный альбом «2002+18», а в сентябре 2022-го его трек «Останься образом» включили в топ-15 хитов по версии Афиша Daily. Уже зимой 2022-го музыканта признали артистом года на платформе «VK Музыка». В 2024-м Косолапов добился таких же результатов и на «Яндекс Музыке». В июле 2025-го Макан выпустил пятый студийный альбом под названием Bratland, который тепло встретили как поклонники, так и критики. В пластинку вошли фиты с Бастой, Гуфом, Saluki и прочими громкими персонажами отечественной хип-хоп-индустрии.

Фото: Соцсети Андрея Косолапова

Несмотря на очевидные успехи, творчество рэпера многократно становилось поводом для шуток на просторах Сети. Интернет-пользователи высмеивали простенькие тексты треков знаменитости. «У писателя Кафки внутренний конфликт — что он ничего не достоин. У Достоевского — тема сверхчеловека. У поэта Макана внутренний конфликт — как ему куда-то доехать», — иронизировал один из блогеров. О личной жизни звезды известно немногое. В 2019 году он расстался с Даяной Погосовой, которая, по некоторой информации, была первой серьезной любовью музыканта. После разрыва экс-влюбленным удалось сохранить дружеские отношения. Летом прошлого года стало известно о романе Макана с моделью Марией Мотиной. На одном из концертов рэпер даже назвал девушку своей невестой. Однако относительно недавно появились слухи, что пара распалась. Мария и Андрей отписались друг от друга в соцсетях.