Рэпера Макана задержали в Москве за Bentley с тонированными стеклами

Сотрудники ГАИ остановили на Малом Каменном мосту рэпера Макана (Андрея Косолапова), который ехал по Москве на автомобиле Bentley Bentayga. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его данным, у правоохранителей возникли вопросы из-за элитной иномарки с тонированными стеклами. Музыкант в течении получаса беседовал с инспекторами и звонил своим друзьям.

Всего за неделю Макан 17 раз нарушил правила дорожного движения и получил штрафы на 26 тысяч рублей.

Ранее в ДТП попал автомобиль Lamborghini рэпера Егора Крида. Музыкант рассказал, что в машину врезалось такси, водитель которого находился под действием наркотиков. По его словам, из-за удара заблокировало одну из дверей.

Сам исполнитель не пострадал, в момент ДТП в автомобиле его не было. Он добавил, что ему жалко Lamborghini, но он рад, что никто не пострадал.