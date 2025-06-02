02 июня 2025 06:08 Размахивала украинским флагом, а теперь хочет стать россиянкой. Людмила Порывай собралась в Москву 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

Паспорта

Россия

Украина

Наташа Королева

Пару лет назад пляски матери Наташи Королевой с украинским флагом возмутили общественность. Теперь же пенсионерка Людмила Порывай торопится оформить российский паспорт — могут ли его дать «подружке Зеленского»?

Почему украинку потянуло в Россию Еще вчера Порывай разжигала толпы украинской диаспоры в Майами, подтанцовывая под бравурные марши и славя ВСУ. Сегодня та же дама, уже стараясь не привлекать к себе внимания, нацелилась на российское гражданство — американского ей уже не хватает. Урезали ли ей зарплату киевские кураторы? Все проще. Дочка‑звезда позвала «домой», где и медицина ближе, и соцпакет жирнее. Источники телеканала «Царьград» утверждают, что именно для этого Наташа Королева собирается оформить Порывай гражданство.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

Что же с дружбой Зеленского? У пенсионерки Порывай уже есть украинский документ и американский. Но настоящая удача, как полагает издание — красная книжечка с двуглавым орлом. Она дает пожизненные пенсионные выплаты, бесплатные лекарства, да и жить удобнее под присмотром дочери. Ради этих бонусов можно и лозунги забыть. Хроники переобувания в воздухе Уровень приспособляемости Порывай — удивляет. В 2022 году мать Наташи Королевой отреагировала на старт российской операции на Украине настоящей истерикой. Были и украинские флаги, и громкие посты в социальных сетях, и прочие сетования на несправедливость мира. Поссорилась Порывай и с собственным зятем. Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, поддержал российскую спецоперацию в первые же дни. В Майами же пенсионерка живет уже несколько десятилетий. По слухам, здесь у нее несколько квартир. Что дальше? Следите за руками Всего год спустя Людмила Порывай совершенно спокойно приехала в ненавистную ей Россию. Здесь она с размахом отметила день рождение дочери в Москве. Праздника пенсионерке не хватило, так что следом она направилась в круиз по Волге. Похоже, российская столица пришлась ей по нраву. Ведь осенью 2024 года Порывай вместе с Наташей Королевой раскатывала по Тверской на электросамокате, улыбаясь в камеру.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Королева «порешала за мальчиков» на СВО

Кто разрешит выдавать паспорт России столь открыто проукраинской даме, вопрос открытый. «Царьград» предполагает, что займется им звездная дочь, Наташа Королева. Дело в том, что о способности Королевой разрешать различные трудности, сама Порывай рассказывала в интервью. Отрывки из него публиковал Telegram-канал «Свита Короля». В беседе с прессой пенсионерка признавалась, что очень волновалась за внука Архипа и зятя Сергея. «Наташка все порешала, ей обещали, что мальчиков никто не тронет», — заявила Порывай. «Царьград» также считает, что певица Королева славится умением выбивать нужные справки. Предполагается, что квоты на мобилизацию близких, визы и другие льготы она добывает одним звонком. Возможно, что и паспорт для родной матери уже практически лежит в столе чиновника.