Размахивала украинским флагом, а теперь хочет стать россиянкой. Людмила Порывай собралась в Москву
Пару лет назад пляски матери Наташи Королевой с украинским флагом возмутили общественность. Теперь же пенсионерка Людмила Порывай торопится оформить российский паспорт — могут ли его дать «подружке Зеленского»?
Почему украинку потянуло в Россию
Еще вчера Порывай разжигала толпы украинской диаспоры в Майами, подтанцовывая под бравурные марши и славя ВСУ. Сегодня та же дама, уже стараясь не привлекать к себе внимания, нацелилась на российское гражданство — американского ей уже не хватает.
Урезали ли ей зарплату киевские кураторы? Все проще. Дочка‑звезда позвала «домой», где и медицина ближе, и соцпакет жирнее.
Источники телеканала «Царьград» утверждают, что именно для этого Наташа Королева собирается оформить Порывай гражданство.
Что же с дружбой Зеленского?
У пенсионерки Порывай уже есть украинский документ и американский. Но настоящая удача, как полагает издание — красная книжечка с двуглавым орлом. Она дает пожизненные пенсионные выплаты, бесплатные лекарства, да и жить удобнее под присмотром дочери.
Ради этих бонусов можно и лозунги забыть.
Хроники переобувания в воздухе
Уровень приспособляемости Порывай — удивляет. В 2022 году мать Наташи Королевой отреагировала на старт российской операции на Украине настоящей истерикой. Были и украинские флаги, и громкие посты в социальных сетях, и прочие сетования на несправедливость мира.
Поссорилась Порывай и с собственным зятем. Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, поддержал российскую спецоперацию в первые же дни.
В Майами же пенсионерка живет уже несколько десятилетий. По слухам, здесь у нее несколько квартир.
Что дальше? Следите за руками
Всего год спустя Людмила Порывай совершенно спокойно приехала в ненавистную ей Россию. Здесь она с размахом отметила день рождение дочери в Москве. Праздника пенсионерке не хватило, так что следом она направилась в круиз по Волге.
Похоже, российская столица пришлась ей по нраву. Ведь осенью 2024 года Порывай вместе с Наташей Королевой раскатывала по Тверской на электросамокате, улыбаясь в камеру.
Королева «порешала за мальчиков» на СВО
Кто разрешит выдавать паспорт России столь открыто проукраинской даме, вопрос открытый. «Царьград» предполагает, что займется им звездная дочь, Наташа Королева.
Дело в том, что о способности Королевой разрешать различные трудности, сама Порывай рассказывала в интервью. Отрывки из него публиковал Telegram-канал «Свита Короля».
В беседе с прессой пенсионерка признавалась, что очень волновалась за внука Архипа и зятя Сергея.
«Наташка все порешала, ей обещали, что мальчиков никто не тронет», — заявила Порывай.
«Царьград» также считает, что певица Королева славится умением выбивать нужные справки. Предполагается, что квоты на мобилизацию близких, визы и другие льготы она добывает одним звонком. Возможно, что и паспорт для родной матери уже практически лежит в столе чиновника.