Сегодня 01:25 Король стриптиза с темным прошлым. Как Тарзан променял форму на стринги, о чем молчит и как относится к СВО 0 0 0 Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Сергей Глушко, он же Тарзан, — король провокаций и скандалов. Его жизнь это настоящий коктейль из стриптиза, измен и скандалов. Мало кто знает, что на стринги король стриптиза в свое время променял военную форму офицера. Что скрывается за маской эпатажа, о чем Тарзан предпочитает молчать, как он относится к СВО и почему он предал Королеву — в материале 360.ru.

Тарзан уже родился военным Сергей Глушко появился на свет 8 марта 1970 года в небольшом закрытом городке Мирный Архангельской области. Его отец, Виталий Григорьевич, служил офицером на космодроме Плесецк — одном из ключевых объектов советской космической программы. Мать, Нина Тимофеевна, работала в отделе контроля качества НИИ «Новатор», где занималась проверкой оборудования. Семья жила по строгим военным правилам: дисциплина, порядок и никаких поблажек. С детства Сергей выделялся талантами. Он увлекался рисованием, часами создавая портреты родных и друзей, и даже посещал художественную школу. А еще был спорт — лыжи стали его страстью с семи лет. Мальчик участвовал в соревнованиях и показывал неплохие результаты. Старший брат Александр, который позже стал инженером и строителем, был для Сергея примером стабильности, но сам он уже тогда мечтал о чем-то большем, чем тихая жизнь в военном городке.

Фото: РИА «Новости»

Как стриптизер связался с космосом После школы Сергей решил пойти по стопам отца и поступил в Военный инженерный институт имени Можайского в Санкт-Петербурге — одно из самых престижных военных заведений страны. В 1992 году он окончил его с отличием и получил звание лейтенанта. Затем последовала служба на космодроме Плесецк, где он занимался подготовкой стартовых площадок для космических ракет. За усердие и профессионализм его повысили до старшего лейтенанта. «Все, что я видел в детстве, — это жизнь и быт военных людей. К концу 10 класса, когда надо было определяться, куда идти, никакой дилеммы не стояло. Куда? Как батя, конечно. Я закончил военно-космическую академию в Санкт-Петербурге и потом служил на космодроме Плесецк на пусковой площадке. То есть я к космосу имею прямое отношение», — рассказывал Глушко. Глушко променял форму офицера Свои коррективы в судьбу будущего стриптизера внесли бурные 90-е. После распада СССР армия оказалась в кризисе: финансирование сократилось, условия ухудшились, а перспективы были туманными. Разочарованный сложившейся ситуацией, Глушко принял судьбоносное решение — уйти из армии. Ему выделили небольшую квартиру от училища, которую он украсил своими картинами, но душа артиста требовала перемен.

Я коротко скажу: мне показали вот так мое будущее. Я его увидел, правда. У меня было два предупреждения, которым я не внял, а потом мне просто показали мое будущее на миллисекунды. Я не знаю, как. Меня окатило холодом, потом жаром, бросило в стенку вагона, где я сидел. И то, что мне показали, меня не устраивало никак. Я вышел из мотовоза и пошел писать рапорт. Сергей Глушко

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

Скоропалительный брак К тому моменту Глушко уже был несколько лет женат — первый штамп в паспорте он получил в 22 года. Его избранницей стала юная Елена Переведенцева, молодая семья жила душа в душу — правда недолго. Денег вечно не доставало, зарплаты военным задерживали. «На этом фоне у нас в доме атмосфера накалилась, мы стали постоянно ссориться… А всему виной — неустроенность», — позднее объяснял Тарзан. В итоге брак распался. Почти сразу после этого будущая звезда отечественной стриптиз-сцены подался в Москву. Охранник и мебельщик В 1995 году Сергей перебрался в Москву — город возможностей, но и жестких испытаний. Поначалу он устроился охранником на стройке в Балашихе. Работа была тяжелой, но давала крышу над головой и еду. Позже он сменил форму охранника на костюм менеджера в мебельной компании. Здесь он занимался доставкой и сборкой мебели — работа стабильная, но скучная для человека с творческой жилкой. Глушко попытался получить образование в Академии международного бизнеса, но учебное заведение неожиданно закрылось, а организаторы сбежали с деньгами студентов. Этот провал только подстегнул его искать себя в другой сфере. И судьба вскоре улыбнулась ему. Тарзан и «Белый орел» Прорыв случился, когда Сергея заметила Татьяна Кольцова, директор модельного агентства «Red Stars». Его фактурная внешность и атлетическое телосложение произвели впечатление, и ему предложили контракт с зарплатой в 200 долларов в месяц — для того времени сумма внушительная. Так началась его карьера модели. Он снимался в рекламе и появился в клипе группы «Белый орел» на песню «Потому что нельзя быть на свете красивой такой», снятом известным режиссером Юрием Грымовым. В 1997 году Глушко получил предложение, которое сначала его смутило, — выступить стриптизером в популярном московском клубе Hungry Duck. Подумав, он согласился и взял псевдоним Тарзан — в честь сильного и дикого героя джунглей. Его дебют стал сенсацией: яркие выступления, мощная энергетика и идеальное тело быстро сделали его звездой клуба. Оттуда его начали приглашать на частные вечеринки и в шоу известных артистов. Взлет Тарзана: от сцены до экрана Слава Тарзана росла стремительно. Он стал сотрудничать с известными певцами — Валерием Леонтьевым, Лаймой Вайкуле, — добавляя их концертам зрелищности своими танцами. В 1999 году режиссер Ольга Субботина позвала его в спектакль «Сексуальное покрытие», где он сыграл персонажа по имени Мачо. Эта роль показала, что Глушко способен не только раздеваться на сцене, но и играть. Впрочем, кинокарьеру Глушко никогда на первое место не ставил — даром что закончил Российскую академию театрального искусства. Несколько фильмов с Тарзаном критики все же приметили — ему вполне удалась роль Будимира в «Анастасии Слуцкой», образ Олеся в комедии «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», неплохо сыграл он и князя Изяслава в семейном фэнтези «Русичи».

Фото: Alexander Keltik/Russian Look / www.globallookpress.com

Тарзан и Русалка В 1998 году на одном из выступлений в клубе Сергей познакомился с певицей Наташей Королевой. Она была замужем за композитором Игорем Николаевым, но их брак уже трещал по швам. Королева, впечатленная харизмой Тарзана, пригласила его и его танцевальную группу в свой концертный тур. Сначала их связывала только работа, но вскоре дружба переросла в роман. Секс с Тарзаном артистке настолько понравился, что в прессе она неоднократно рассказывала об этом опыте. В 2001 году Королева развелась с Николаевым и начала жить с Глушко. В 2002-м у пары родился сын Архип, а 21 августа 2003 года они официально поженились. Их союз стал одной из самых обсуждаемых тем в СМИ: красивая певица и брутальный стриптизер — идеальная пара для таблоидов. Но за внешним блеском скрывались и серьезные испытания. Интимное видео стоило Наташе Королевой ребенка В 2015 году жизнь пары превратилась в настоящий кошмар. С телефона Сергея украли интимные фото и видео — пару стриптизеру составила его собственная жена, Наташа Королева. Скандал неожиданно принял масштабные обороты: депутат Милонов потребовал лишить Королеву звания заслуженной артистки. Видимо, за излишнюю распущенность с мужем. Общественность также обсуждала все — от права на приватность до морального облика звезд. Из-за стресса Королева потеряла долгожданного второго ребенка, как писала газета kp.ru. Как любовница Тарзана обокрала Наташу Королеву Еще больший скандал разгорелся спустя всего год. Оказалось, что стриптизер (и это несомненно, многих удивило) любит развлекаться на стороне. Глушко привел домой двух подруг и устроил веселую вечеринку прямо на супружеском ложе — Королева в те дни была на гастролях. Интимное видео вновь слили в сеть. Королева в первую очередь решила проверить, все ли сбережения на месте. Певица заявила, что из дома пропали три тысячи евро, исчезли и украшения на пять миллионов рублей. «Русалка» обвинила в грабеже актрису Анастасию Шульженко и ее подругу Милану Миломанову — с ними и развлекался Тарзан. К скандалу неожиданно добавилась и странная история о беременности Шульженко. Сам Тарзан позднее объяснил ситуацию так: «Это — мой косяк. Я лоханулся. Не ошибаются только трупы». Тарзан против коронавируса Пандемия коронавируса серьезно подорвала благосостояние семьи Тарзана и Русалки. Бывшему стриптизеру пришлось закрыть свой фитнес-клуб, Королева же осталась без выступлений. Расстроившийся Глушко публично пожаловался на бездействие властей. «В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что это массовое собрание людей», — расстраивался артист. Большая часть поклонников Тарзана не поддержали. Не выдержав волны критики (некоторые советовали предпринимателю пойти работать грузчиком), тот на некоторое время закрыл комментарии в социальных сетях.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Мобилизация Тарзана В октябре 2022 года Наташа Королева признала, что ее муж подходит для частичной мобилизации — такие меры власти приняли примерно за месяц до ее заявления, писала kp.ru.

Он, наверное, идет даже в самой первой категории. Единственное, что по возрасту не проходит, а так да. Если придет повестка, то что? То как все. Наташа Королева

Что выбрал Тарзан: тещу или СВО В 2022 году Сергей Глушко публично поддержал проведение специальной военной операции на Украине, что привело к конфликту с его тещей, Людмилой Порывай, которая заняла противоположную позицию. Их разногласия стали достоянием общественности после инцидента на концерте певицы Ирины Билык в США, где Порывай появилась в наряде цветов украинского флага, что вызвало серьезное напряжение в семье. Впрочем Королева такие слухи опровергала — артистке и самой около восьми лет назад запретили въезд на Украину. Что говорит Тарзан о спецоперации Случай с тещей не поколебал общественной позиции Глушко. В апреле 2022 года артист заявил, что «русский солдат себя в грязи не запятнает» — так он отреагировал на публикации о Буче. Позднее в социальных сетях Сергей Глушко выложил видеоролик, где сказал: «Победа будет за нами». В воздухе он пальцами изобразил букву Z. В январе 2023 года Украина внесла артиста в санкционный список. Теща артиста по-прежнему гнет свою линию — ранее стало известно, как живет мать Королевой, которая поддерживает Украину.