04 мая 2025 17:10 Роковая врачебная ошибка и страшный диагноз дочери. Как живет ослепшая супруга Баталова 0 0 0 Фото: Valery Lukyanov/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

Цирки

Семья

Актеры

Гитана Леонтенко некогда блистала под куполом цирка: ее обожали зрители и зачастую брали билеты, чтобы посмотреть на пируэты харизматичной артистки. Теперь она известна как жена и вдова знаменитого актера, звезды фильма «Москва слезам не верит» Алексея Баталова.

Рожденная в цирке Леонтенко родилась 18 августа 1935 года в цирковой семье. Ее отец был воздушным гимнастом, а мать — профессиональной наездницей. С раннего детства девочка погрузилась в цирковую атмосферу, и ее будущее было предначертано. Гитана даже не рассматривала других профессий — с детства решила связать свою жизнь с цирком. Уже к 18 годам артистка прославилась своим мастерством выполнения сложных трюков на несущейся галопом лошади. На гастролях в Ленинграде в 1953 году циркачка познакомилась с начинающим актером Баталовым. У них практически сразу вспыхнули чувства.

Фото: РИА «Новости»

Долгожданное счастье и небезоблачное будущее У Гитаны нашлись силы, чтобы затушить огонь страсти: во-первых, она узнала, что Алексей женат на подруге ее детства Ирине Ротовой, во-вторых, девушка была не готова расстаться с карьерой. В 1955 году Алексей и Ирина разошлись. Леонтенко и Баталов снова встретились лишь 10 лет спустя. У Алексея в это время были скоротечные романы, а вот Гитана была погружена в работу. Когда судьба снова свела их, они решили больше не расставаться. Казалось бы, наконец пришло долгожданное счастье, но будущее не было безоблачным.

Фото: www.globallookpress.com

Роковая ошибка врачей В 1968 году Гитана и Алексей ждали ребенка. Баталов тогда участвовал в съемках фильма «Живой труп», поэтому циркачка самостоятельно отправилась в больницу, когда начались схватки. Девушка предупредила врачей, что не сможет родить самостоятельно из-за полученных в цирке травм. Медики ее не послушали. Естественные роды оказались тяжелыми, младенец получил травму. Врачи поставили девочке страшный диагноз — ДЦП. Гитане пришлось полностью погрузиться в воспитание и тяжелую реабилитацию дочери, пока Алексей зарабатывал для семьи. Баталов был верен супруге, они прожили вместе 50 лет. В последние годы брака здоровье актера сильно ухудшилось, однажды он упал и сломал шейку бедра. Травма приковала мужчину к постели, и Гитана ухаживала теперь не только за дочерью. В 2017 году Баталов ушел из жизни.

Фото: РИА «Новости»

Утрата, стресс и предательство После смерти мужа артистка едва не осталась без крыши над головой, а мошенниками оказались близкие люди. Артист балета Михаил Цивин и актриса Наталья Дрожжина завоевали доверие Гитаны и ее дочери Марии, оформили договор пожизненной ренты и получили в свое распоряжение долю в квартире Баталова, деньги на счетах и другое имущество. Когда Гитана заметила странное поведение «лучших друзей» и пропажу средств со счетов, она обратилась в полицию. В 2020 году аферистов обвинили в мошенничестве. Несколько лет судебных тяжб стали для пострадавшей сильнейшим стрессом, но она одержала победу. После этого в прессу просочилась информация, что дом Баталовых пришел в запустение, Гитана не может поддерживать в нем порядок. «С жилищными условиями у меня все хорошо, я живу в своей квартире в центре Москвы. Плохо со здоровьем. У меня от нервов отказало зрение. Не вижу. Что-то, конечно, я делать могу — ходить, например. Но так страшно ничего не видеть!» — объяснила Гитана aif.ru. Сильная женщина, которая отказалась от карьеры ради семьи, навсегда погрузилась во тьму. Но Гитана ни о чем не жалеет и гордится своей дочерью. Та, будучи прикованной к инвалидному креслу, окончила ВГИК и реализовалась в литературе.