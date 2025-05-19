Сегодня 13:29 Лаванда Браун из «Гарри Поттера» сбежала с OnlyFans. Зачем она туда подалась? Звезда «Гарри Поттера» Джесси Кейв пожалела, что создала аккаунт на OnlyFans 0 0 0 Фото: Joe Burbank / www.globallookpress.com Знаменитости

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Платформа OnlyFans стала пользоваться популярностью среди мировых звезд. Знаменитости создают аккаунты, в которых делятся пикантным контентом, и хвастаются легкими заработками в тысячи долларов. Однако некоторым из них, например актрисе Джесси Кейв, сервис принес исключительно неприятности. Подробности — в материале 360.ru.

Зачем Джесси Кейв зарегистрировалась на OnlyFans Британская артистка, сыгравшая Лаванду Браун в «Гарри Поттере», зарегистрировалась на OnlyFans в марте 2025 года, сообщал TheWrap. Кейв изначально заявила, что не собирается постить контент откровенного характера. «Я не стану раздеваться перед камерой. Мои реалити-видео будут рассчитаны на фанатов длинных волос», — говорила она.

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum / www.globallookpress.com

По словам 38-летней звезды, она решилась на такой шаг, чтобы оплатить ремонт дома и рассчитаться с долгами, а также избавиться от образа хорошей девочки. Джесси подчеркивала, что будет вести аккаунт на протяжении года, а потом закроет его. Актриса действительно публиковала на платформе ролики, посвященные уходу за шевелюрой, и количество подписчиков ее профиля росло. Однако очень скоро фанатам стало этого мало. Почему Джесси Кейв решила уйти из OnlyFans Спустя всего пару месяцев звезда «Гарри Поттера» призналась, что пожалела о регистрации на OnlyFans. Фолловеры без всякого стеснения начали писать Кейв непристойности и требовать постить обнаженные снимки. О своих эмоциях актриса открыто рассказала в соцсети.

«Чувствую себя отвратительно, я напугана. Получаю слишком много откровенных сообщений. Не люблю, когда мне присылают непрошеные дикпики», — рассказала Джесси.

Фото: Keith Mayhew / www.globallookpress.com

Знаменитость добавила, что фанаты умудрились сексуализировать даже безобидный контент про волосы. Например, призывают сделать снимки, как в них попадает сперма. В итоге Кейв пришлось отказаться от идеи заработать на OnlyFans, сообщил Us Weekly. Аккаунт принес ей лишь небольшую сумму на самом старте, а менять формат и переходить на откровенный контент женщина не захотела.

Мне реально стыдно это делать Джесси Кейв актриса

Фото: Соцсети Джесси Кейв

Кто из звезд есть на OnlyFans В августе 2023 года профиль на OnlyFans завела звезда сериалов «Клан Сопрано» и «Отчаянные домохозяйки» Дреа де Маттео. По ее словам, на крайние меры она пошла из-за больших долгов. Артистка заявила, что сервис буквально спас жизнь: с помощью эротических кадров она не только избавилась от долгов, но и накопила на запуск собственного бренда одежды. Популярную платформу использует и бывшая гражданка России легкоатлетка Елена Куличенко. Для своих подписчиков она публикует пикантные фото и видео. Модель Playboy Кармен Электра появилась на OnlyFans в 2022 году. По ее словам, это помогло не только воскресить карьеру, но и взять под контроль свой образ: теперь только сама звезда нулевых решает, когда и насколько ей оголяться. Голливудская актриса Дакота Джонсон призналась, что коллега по цеху Педро Паскаль предлагал ей создать аккаунт на OnlyFans. Знаменитость порассуждала о том, что могла бы сколотить состояние, просто шевеля пальцами ног на камеру. Однако пока зарегистрироваться Джонсон так и не решилась.