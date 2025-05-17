Дакота Джонсон раскрыла интимный совет от Педро Паскаля

Дакота Джонсон призналась, что Педро Паскаль предлагал ей создать OnlyFans и зарабатывать. Об этом актриса рассказала в интервью журналу Elle .

Корреспондент задал артистке несколько вопросов о свиданиях, приложениях знакомств и нестандартных ситуациях в отношениях.

Джонсон отметила, что не считает себя экспертом, поскольку никогда не пользовалась Tinder и даже не знает, что означает «свайп вправо». Тем не менее она охотно комментировала истории зрителей.

Обсуждая тему OnlyFans, актриса добавила: «Педро Паскаль сказал, что я могла бы просто шевелить пальцами ног и получать деньги. Мне стоит так сделать?»

Дакота Джонсон и Педро Паскаль скоро появятся вместе в фильме «Материалисты», романтической комедии режиссера Селин Сонг. В фильме также снимается Крис Эванс.

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