Четверка финалистов. Кто вылетел из шоу «Маска» 19 апреля и кому сулят победу
В 11-м выпуске седьмого сезона шоу «Маска» разоблачили Месяца
В воскресенье, 19 апреля, на телеканале НТВ вышел один из самых драматичных выпусков седьмого сезона популярного шоу «Маска». Это был второй полуфинал — последний рубеж перед решающей битвой. За четыре заветных места в суперфинале, который состоится 26 апреля в Государственном Кремлевском двоце, боролись пять сильнейших вокалистов.
Блестящая пятерка: кто претендовал на выход в финал?
С начала и до конца 11-й выпуск седьмого сезона «Маски» держал публику в напряжении. Главным изменением вечера стало отсутствие зрительского голосования. Судьбу участников решало исключительно жюри, что сделало развязку еще более непредсказуемой.
В состав судейской коллегии традиционно вошли Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Валерия. Интригу в качестве ведущего подогревал Вячеслав Макаров.
В борьбе за выход в следующий тур на сцене сошлись пять персонажей: Бобер, Жираф, Лягушка, Месяц и Сурикат. Все они показали мощные номера, но судьям предстояло выбрать лучших.
Первыми зеленый свет и путевку в финал получили Лягушка, Жираф и Бобер. Эти трое доказали, что их творческие способности достойны Кремлевского дворца.
Лягушка исполнила легендарную композицию Who Wants to Live Forever, Жираф спел I’m Outta love, а Бобер — «Куклу колдуна».
Кто покинул шоу «Маска» 19 апреля
Месяц, исполнивший All By Myself, и Сурикат с композицией Beautiful Things оказались в зоне риска. Зал замер, а Киркоров и Лазарев, как всегда, нагнетали обстановку, заставляя поклонников нервничать.
В итоге жюри вынесло вердикт: проект покинул загадочный Месяц. Под эффектным костюмом скрывалась обладательница узнаваемого и сильного голоса Александра Воробьева, которая на протяжении всего сезона восхищала публику эмоциональными балладами.
После разоблачения артистки состав финалистов седьмого сезона «Маски» принял окончательный вид:
- Бобер;
- Жираф;
- Лягушка;
- Сурикат.
Именно эти четыре маски встретятся в финале 26 апреля.
Сенсация вне конкурса
Помимо конкуренции среди участников, 11-й выпуск запомнился появлением на сцене двух гостевых масок. Первым перед зрителями и судьями выступил Клоун с зажигательной песней «Я заводной» Валерия Леонтьева.
Жюри строило десятки версий о том, кто это: звучали варианты от Стаса Михайлова и Леонида Агутина до Эмина Агаларова. Однако все догадки были мимо цели. Под маской оказался Виктор Салтыков.
Вторым сюрпризом вечера стала маска Альфа-Пуш, исполнившая хит Rich Girl. Судьи рассуждали об Александре Пушном, Павле Воле и даже Юре Борисове. На самом деле под костюмом скрывался актер сериала «Универ» Стас Ярушин.
Прогнозы на победу
Многие фанаты шоу выделяют главного фаворита — Суриката, чья манера исполнения и сценическая энергетика напоминают Филиппа Киркорова. Однако соперники также проявляют себя весьма уверенно: Лягушка продолжает удивлять оригинальными трактовками хитов, а Бобер и Жираф поражают чистым вокалом.
Финальная битва седьмого сезона «Маски» обещает быть по-настоящему жаркой.