Четверка финалистов. Кто вылетел из шоу «Маска» 19 апреля и кому сулят победу

В воскресенье, 19 апреля, на телеканале НТВ вышел один из самых драматичных выпусков седьмого сезона популярного шоу «Маска». Это был второй полуфинал — последний рубеж перед решающей битвой. За четыре заветных места в суперфинале, который состоится 26 апреля в Государственном Кремлевском двоце, боролись пять сильнейших вокалистов.

Блестящая пятерка: кто претендовал на выход в финал?

С начала и до конца 11-й выпуск седьмого сезона «Маски» держал публику в напряжении. Главным изменением вечера стало отсутствие зрительского голосования. Судьбу участников решало исключительно жюри, что сделало развязку еще более непредсказуемой.

В состав судейской коллегии традиционно вошли Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Валерия. Интригу в качестве ведущего подогревал Вячеслав Макаров.

В борьбе за выход в следующий тур на сцене сошлись пять персонажей: Бобер, Жираф, Лягушка, Месяц и Сурикат. Все они показали мощные номера, но судьям предстояло выбрать лучших.

Первыми зеленый свет и путевку в финал получили Лягушка, Жираф и Бобер. Эти трое доказали, что их творческие способности достойны Кремлевского дворца.

Лягушка исполнила легендарную композицию Who Wants to Live Forever, Жираф спел I’m Outta love, а Бобер — «Куклу колдуна».