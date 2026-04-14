Шоу «Маска» потеряло сразу двух приглашенных звезд и постоянную участницу перед финалом седьмого сезона

В полуфинале шоу «Маска» Валерия не узнала мужа Иосифа Пригожина на сцене

В 10-м выпуске седьмого сезона шоу «Маска» судьи впервые сами выбрали номинантов. За вечер раскрыли сразу троих артистов: постоянного конкурсанта и двух приглашенных гостей. Телеканал «НТВ» транслировал шоу в воскресенье, 12 апреля.

В полуфинале судьи, а не зрители, определили трех претендентов на выбывание. В итоге сняли маски не с одного, а с трех участников.

Лягушка и гость Помидор

Второй раз подряд в номинации оказалась Лягушка. Судьи предполагали в ней Юлию Савичеву или Марго. По итогам голосования Лягушку оставили, но главную интригу выпуска она не раскрыла.

Неожиданно появилась новая маска — Помидор. Гость заявил, что «замужем за продюсером», не работает и покраснел от волнения.

Судьи называли Надежду Бабкину, Артемия Лебедева, Яну Рудковскую. А под маской оказался Александр Ревва.

Гость Контрабас и раскрытая Колибри

Второй гость, Контрабас, признался, что недавно стал москвичом и играет на инструменте. Судьи гадали между Сарухановым, Жуковым и Ревией. На этот раз гостем оказался Иосиф Пригожин. Валерия не узнала мужа в третий раз.

Третьим номинантом стал Месяц, но зрители спасли его. В итоге судьи выбирали между Лягушкой и Колибри.

Единогласно решили снять маску с Колибри, последней версией назвали Зару. И оказались правы.

В финал прошли Лягушка, Месяц и еще два нераскрытых участника. За вечер покинули шоу Зара и гости Ревва с Пригожиным.

