30 июля 2025 02:03 Крепкий брак треснул по швам? Супруга Диброва закрутила роман с женатым бизнесменом 0 0 0 Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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Телеведущий Дмитрий Дибров и его молодая супруга вместе уже много лет. На прошлой неделе появились слухи, что их брак распался, но Полина их опровергала, убеждая всех, что муж просто худеет и не появляется на публике. О том, что на самом деле произошло в звездной семье и с кем жена Диброва закрутила роман — в материале 360.ru.

Слухи о расставании Дибровых Дмитрий и Полина Дибровы в браке уже 16 лет, поэтому новость об их вероятном разводе взбудоражила светскую тусовку. У пары трое сыновей 16, 11 и 10 лет. Они познакомились на конкурсе красоты, когда милой и воспитанной ростовской девочке Полине было 17 лет. Как признавался телеведущий, он тогда понял, что перед ним стояла «совершенно нетронутая, чистая мать» его будущих детей. И до недавнего времени Дибров не раз утверждал, что уверен в верности своей супруги, так как с ним сложно кому-то конкурировать.

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look / www.globallookpress.com

Полина тоже отрицала сообщения о расставании с супругом. Она говорила, что люди «выдумывают всякие небылицы». И это при том, что Дибровы давно перестали появляться вместе на светских мероприятиях и путешествовать. Телеведущий даже пропал из блога супруги. Полина заявляла, что муж занимается фигурой, планируя похудеть и поразить народ новым имиджем осенью. Он уже сбросил 20 килограммов. Только вот подписчики заинтересовались недавно опубликованными в ее аккаунте в Instagram* кадрами с дня рождения в Испании, где Диброва не было. Кроме того, Полина написала в своем блоге, что в 36 лет у человека происходит «полное обнуление и шаг в новую реальность».

Сменила пожилого мужа на женатого бизнесмена? Как выяснил StarHit, молодая супруга Диброва слукавила, заявляя, что у них с 65-летним мужем в браке нет проблем. Полина закрутила роман с состоятельным бизнесменом, которого не устроила роль любовника. Ему нужны серьезные отношения.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Ухажер Дибровой на данный момент женат, у него шестеро детей. Какое-то время Полине приходилось тщательно скрывать новые отношения, чтобы никого не травмировать», — рассказали изданию в окружении семьи. Сейчас участники любовного «квадрата» думают о том, как выйти из сложившейся ситуации, завершив свои браки и разрешив вопрос с воспитанием детей. Дибровы пока не подавали на развод. * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.