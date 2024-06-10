Дибров посоветовал мужьям качать порно и устраивать с женой ролевые игры

Телеведущий Дмитрий Дибров раскрыл секрет крепкого брака со своей молодой супругой, посоветовав мужьям устраивать интимные свидания с ролевыми играми со своими женами. Об этом он заявил в интервью Надежде Стрелец в эфире YouTube-канала «Стрелец-молодец».

«Скачайте порнуху в интернете. Ведь вы же делали это до ЗАГСа, так почему же сейчас этого не делаете? Проведите с ней этот субботний вечер, устройте ролевую игру», — заявил он.

По его словам, для сохранения отношений супругам нужно постоянно уделять друг другу внимание и удивлять. Дибров добавил, что у него получается сохранить страсть со своей избранницей, поэтому он не переживает по поводу возможных измен, несмотря на ее привлекательность.

Если говорить о романтических свиданиях, то телеведущий посоветовал встречаться в роскошных номерах отеля, не забывая про такие детали, как красивое белье и шампанское.

Дмитрий и Полина Дибровы счастливы в браке уже 15 лет. У пары трое детей.

В конце прошлого года Дибров пожаловался на хейтеров, которые называют его «бабушкой».