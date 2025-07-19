Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина опубликовала кадры с празднования дня рождения в Испании после слухов о разводе. Она написала в Instagram*, что в 36 лет у каждого человека происходит «полное обнуление».

Супруги Дибровы перестали появляться вместе на светских мероприятиях. Жена ведущего перестала публиковать фото с ним в своем блоге. Подписчики заподозрили, что у них разлад в отношениях и начали задавать вопросы. Полина не выдержала и все рассказала.

«Тридцать шесть — полное обнуление и шаг в новую реальность. Можно прыгать высоко, красиво, ярко, в купальнике или любой другой одежде. Одной или с кем-то», — написала она в блоге.

По информации источника StarHit, Дибровы, действительно, на грани развода, причем по инициативе модели.

Жена телеведущего заявила, что они с мужем не расстались. Просто сейчас он находится в процессе похудения, поэтому не хочет, чтобы его снимали. Дибров планирует появиться в новом образе в новом сезоне, причем уже сбросил 20 килограммов.

Прошлым летом шоумен раскрыл секрет крепкого брака с молодой женой, посоветовав мужьям скачивать фильмы для взрослых в интернете и устраивать свидания с ролевыми играми на выходных.

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