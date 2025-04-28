28 апреля 2025 15:59 Клюквенная эстетика или искренняя любовь? Как Кадышева стала королевой рейва у зумеров 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

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Надежда Кадышева неожиданно для всех набрала невероятную популярность среди молодежи. Певица собирает стадионы, постоянно появляется в TikTok, а ее гонорары, по слухам, взлетают до небес. О том, что скрывается за славой исполнительницы народных песен и кто может стать следующим кумиром зумеров, — в материале 360.ru.

Рейвы на концертах Кадышевой: почему фолк вдруг стал популярен Бешеную популярность Кадышева набрала осенью этого года. Сначала выстрелили в Сети ролики с ее песнями, а затем впечатленные ими люди стали раскупать билеты и на концерты. По данным Telegram-канала Shot, еще летом солистка «Золотого кольца» брала за корпоратив 1,5 миллиона рублей, но к Новому году ценник поднялся до семи миллионов. Сейчас шоу с популярнейшей фолк-дивой обойдется уже в 10 миллионов, однако ее райдер, несмотря на заоблачный ценник, по-прежнему остается скромным: в нем прописаны только сушки и молоко. Благодаря хайпу в соцсетях «Золотое кольцо» теперь часто объявляет sold out и организовывает дополнительные концерты. Если раньше продавались исключительно сидячие места, то теперь шоу 65-летней Кадышевой скорее напоминает рейвы, на которых фанаты водят хороводы и не стесняются отрываться по полной. По информации Telegram-канала Mash, команда Кадышевой работает над организацией концертов в стадионном формате. Вместительность на таких мероприятиях составит 10-20 тысяч зрителей. Более взрослые фанаты певицы смогут сидеть, а молодые — плясать и прыгать.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Тренд на русскую народную музыку Творчество солистки «Золотого кольца» стало еще одной лакмусовой бумажкой, которая продемонстрировала появление тренда на русскую народную музыку. Песня Кадышевой «Плывет веночек» вирусится в соцсетях более полугода, но до ее «ренессанса» в Сети уже выстреливала другая похожая композиция — «Матушка-земля» фолк-исполнительницы Татьяны Куртуковой. Возможно, что это лишь начало и скоро появятся другие хиты в русском народном стиле, которые смогут конкурировать с творчеством Кадышевой. В беседе с 360.ru певец Прохор Шаляпин предположил, что причиной взлета популярности фолк-ансамбля стала искренность песен, их доброта и воспевание истинных ценностей. По его словам, из-за отсутствия надменности фолк-ансамбль резко контрастирует с современными поп-исполнителями.

На меня огромное влияние оказало в 1997–1998 годах появление кассет «Золотого кольца». Они большие молодцы. Душевно, по-простому, и в то же время много радости и света в их музыке Прохор Шаляпин Певец

Артист назвал Кадышеву олицетворением русского духа и добавил, что в ее песнях есть красота и нежность. «Всегда будет потребность в искренности, чистоте, светлых чувствах, поэтому мода на Надежду Никитичну возобновилась, и я этому очень рад. Под нее можно и танцевать, и радоваться жизни, и любить», — объяснил певец. Многих людей популярность Кадышевой среди молодежи сильно удивила. Например, шоумен, радиоведущий и музыкальный критик Сергей Соседов рассказал 360.ru, что поклонниками певицы всегда были люди в возрасте, однако зумеры неожиданно разорвали этот шаблон. По его мнению, волну популярности могли вызвать молодые артисты вроде Shaman и Татьяны Куртуковой, к которым молодежь «переметнулась» от надоевших рэперов и электронной музыки с холодным вокалом.

Не исключено, что, это идет на волне патриотизма. Может быть, именно успех молодых артистов вроде Shaman с патриотической лирикой и Татьяны Куртуковой с «Белой березонькой» подстегнул интерес зумеров к творчеству Кадышевой Сергей Соседов Журналист, шоумен, радиоведущий и музыкальный критик

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Как одеться на концерт Кадышевой Многие поклонники Кадышевой подходят к посещению ее концертов со всей серьезностью: они покупают или делают самостоятельно кокошники, конечно же, плетут веночки, покупают цветастые платки. Бывает, что даже берут костюмы на прокат, если в гардеробе совсем нет ничего подходящего. Молодые люди тоже не отстают: среди зрителей можно заметить парней с цветами, в картузах. В Сети можно встретить отзывы о нехватке на входе пунктов продажи или аренды сарафанов. Вероятно, спрос был бы неплохой. Все ради того, чтобы соответствовать настроению и атмосфере шоу.

Фото: Надежда и Григорий Кадышевы на VK Fest -2024 в московских "Лужниках" / Медиасток.рф

Популярность Кадышевой: мнение экспертов Музыкальный критик Владимир Завьялов в беседе с Sobaka.ru отметил, что волна популярности Кадышевой стала примером крушения барьера между низким и высоким, социально одобряемым и постыдным. Он предположил, что молодежь сначала воспринимала фолк-артистку с иронией, но потом полюбила песни по-настоящему. «Парадокс в том, что чем ближе коннект между зумерами и артистом, тем сильнее размывается граница между иронией и массовой народной любовью. И вот мы можем наблюдать, как молодые люди самозабвенно и абсолютно серьезно танцуют под песню „Течет ручей“», — подчеркнул эксперт. Он добавил, что в тренде сейчас и другие «лубочные» исполнители, соответствующие «термоядерно-клюквенной эстетике»: Shaman, Прохор Шаляпин и Татьяна Куртукова. Несколько иное мнение высказал в комментарии этому изданию культуролог и преподаватель факультета свободных искусств и наук СПбГУ Алексей Ставицкий. Он связал феномен Кадышевой с ностальгией и желанием молодежи снова погрузиться в атмосферу детства.

Для зумеров, которые будучи детьми не слышали эти песни, скорее, работает яркость, хитовость, драйв и эксцентрика выступлений коллектива певицы. Кадышева очень чувственна и на фоне продюсерских топорных проектов, выглядит аутентичнее Алексей Ставицкий культуролог и преподаватель факультета свободных искусств и наук СПбГУ

Он выразил надежду, что молодежь через Кадышеву в будущем сможет прийти к таким блистательным артистам и гигантам народной музыки, как Ольга Сергеева, Лукерья Кошелева, Таисия Краснопевцева и Сергей Старостин. Долги Кадышевой и спасение от банкротства Еще недавно дела у солистки «Золотого кольца» шли не очень хорошо. По данным РБК, в начале 2024 года Кадышева задолжала налоговой 1,6 миллиона рублей, однако благодаря внезапной славе и концертам она погасила все задолженности. Возможно, информация о прибыли фолк-звезды несколько преувеличена, но очевидно одно: артистка по-настоящему стала кумиром зумеров, которые, может, и не всерьез заинтересовались русской народной музыкой, но получают от нее огромное удовольствие.