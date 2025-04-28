«Олицетворение русского духа». Прохор Шаляпин объяснил феномен Надежды Кадышевой

Феномен артистски Надежды Кадышевой объясняется простотой, красотой и нежностью в ее песнях. Об этом 360.ru заявил певец Прохор Шаляпин.

Молодежь стала массово посещать концерты Кадышевой и слушать ее композиции, хотя раньше подрастающее поколение воспринимало артистку и ее репертуар как музыку «для бабушек». Феномен Кадышевой объяснил Прохор Шаляпин.

«Я был на концерте Надежды Никитичны в 1998 году в Волгограде. Считаю, что она — олицетворение русского духа, русского человека. В ней есть вся простота, красота, нежность в песнях, воспевание истинных ценностей, любви. По-доброму, без пафоса и надменности, как сегодня в современных песнях. Всегда будет потребность в искренности, в чистоте, в светлых чувствах. Поэтому мода сейчас возобновилась на Надежду Никитичну, я этому очень рад, под нее можно и потанцевать, и радоваться жизни, и любить», — отметил исполнитель.

Он пожелал Кадышевой крепкого здоровья, чтобы ей хватало сил собирать стадионы.

«Очень рад, что Надежда Никитична снова в трендах. Я всегда ее очень любил, искренне относился к ней, к ее супругу — очень талантливый музыкант, который большинство песен написал и создал коллектив „Золотое кольцо“. В целом на меня огромное влияние оказало в 1997–1998 годах появление кассет „Золотого кольца“, большие молодцы. Душевно, по-простому и в то же время много радости и света в их музыке. Могу только порадоваться и пожелать здоровья», — сказал Шаляпин.

Продюсер Евгений Морозов ранее назвал Кадышеву самой высокооплачиваемой артисткой России. По его словам, ценник на летних корпоративах для ансамбля «Золотое кольцо» может достигать 20 миллионов рублей.