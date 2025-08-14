Клин Блинтон, миллиарды и аборт. Каким на самом деле был брак Петросяна и Степаненко

Юмористы Елена Степаненко и Евгений Петросян были идеальной семьей 33 года. Поклонники с упоением наблюдали за их творческим союзом. Казалось, ничего не разлучит эту яркую пару, но это все-таки произошло. Новость о разводе потрясла всю Россию. Что на самом деле пришлось пережить жене «короля юмора» — в материале 360.ru.

Судьбоносное знакомство История началась непримечательно — в 1979 году молодая 26-летняя Степаненко окончила ГИТИС и пришла на кастинг в Театр эстрадных миниатюр Евгения Петросяна. Дочь повара и парикмахерши, она мечтала о сцене, песнях и танцах. Тогда 34-летний Петросян разглядел в ней бесценный талант. Сам он уже блистал на эстраде — бывший конферансье Утесова, кумир публики. За его плечами — три неудачных брака и дочь от первого союза. Елена же, скромная выпускница вуза, была замужем за пианистом и даже не подозревала, что вскоре ее жизнь перевернется. Чувства между ними вспыхнули на гастролях в Семипалатинске. Степаненко в итоге ушла от мужа к Петросяну, а в 1985 году они официально оформили отношения.

Фото: РИА «Новости»

Из домохозяйки в звезду В первые годы брака Елена полностью погрузилась в семью. Баловала мужа домашней выпечкой, с любовью выращивала огород на даче, делала соленья. Прилично набрала в весе, но Евгений Ваганович только радовался — он всегда восхищался женскими пышными формами. Так их роли на некоторое время разделились: Петросян продолжал покорять эстраду, а Степаненко создавала уют. Но в какой-то момент комик предложил супруге оставить тихую семейную жизнь и снова Однако эта история оказалась не про тихую семейную жизнь. Петросян предложил жене снова выйти на сцену. Это оказалось поворотным моментом. В конце 90-х монолог «Письмо Биллу Клинтону» сделал Степаненко настоящей звездой. Ее искрометное «Уважаемый Клин Блинтон… То есть Блин Клинтон…» моментально разошлось на цитаты. Пара создала первый в России комедийный семейный дуэт. Совместные проекты — «Кривое зеркало», «Смехопанорама», «Аншлаг» — принесли им невероятную популярность. Казалось, у них есть все: признание, финансовый успех, народная любовь. Но одного важного элемента в этой идеальной картине все же не хватало.

Фото: РИА «Новости»

Богатство против материнского счастья В начале 90-х Степаненко забеременела. Она мечтала иметь детей. Под 40 лет новость о беременности стала настоящим чудом. Но в этот момент на горизонте замаячили слишком большие деньги. «Тогда как раз шел чес, когда артистам на корпоративах, концертах деньги мешками сыпались», — рассказывал эстрадный режиссер Анатолий Демидов, близко знакомый с парой. Евгений Ваганович уговорил супругу отложить материнство — мол, сейчас не время. Гастрольный марафон, головокружительная карьера, финансовые перспективы — когда тут думать о детях? В итоге Степаненко согласилась. «Она потом сильно раскаивалась по этому поводу, вымаливала у Господа прощение», — рассказывал Демидов.

Фото: РИА «Новости»

От любви до соседства После аборта Елена нашла в себе силы простить мужа. В беседе с журналистами она неизменно восхищалась супругом. «Счастлива, что нахожусь в полной зависимости от Петросяна. Он — мой учитель, режиссер, партнер и супруг», — говорила она. Но время меняло отношения. К 2000-м пара превратилась скорее в соседей — с раздельными спальнями и разными бытовыми привычками. Елена все чаще видела, как муж с вожделением смотрит на молодых артисток. И тут появилась она — 29-летняя помощница Татьяна Брухунова. Между ней и Петросяном — целых 43 года разницы. Молодая, изящная, полная амбиций. Когда в 2018 году стало ясно, что это не просто мимолетное увлечение, 65-летняя Степаненко без истерик и публичных разбирательств подала на развод и начала процедуру раздела имущества.

Битва за многомиллионное состояние Иск о разделе поразил даже видавших виды юристов — 1,5 миллиарда рублей совместных активов. Три десятилетия брака превратились в настоящую финансовую империю. В списке активов — десяток столичных апартаментов, роскошный подмосковный особняк, собрание антиквариата, картины и редкие книги. Степаненко заявила права на 80% состояния, включая восемь московских квартир из десяти — в сумме на 1,2 миллиарда. Судебные тяжбы растянулись на долгие годы. Каждая деталь была предметом ожесточенных споров — от дорогих украшений до израильской статуэтки козы за 2500 долларов. На протяжении всего процесса супруги были в финансовом плену — суд наложил арест на все совместные активы. Лишь в 2021 году закончилась битва, где главной победительницей вышла Елена, получившая большую часть многомиллионного состояния.

Фото: РИА «Новости»

Давно забытое горе Однако материальные блага меркнут перед личной драмой. Самый болезненный удар судьбы — в 2020 году 75-летний Петросян впервые стал отцом — родился сын Ваган, а в 2023 году у него появилась дочь Матильда. Те самые дети, в которых он когда-то отказал Елене. После развода Степаненко преобразилась — сбросила 45 килограмм, словно освободившись от груза прошлого. Но возвращаться на сцену не стала: в 2022 году официально закрыла ИП и поставила точку в профессиональной биографии.

Фото: РИА «Новости»

Новая жизнь, новые съемки Сначала Елена совсем исчезла из публичного пространства. Перестала давать интервью, прекратила общение с коллегами. По некоторым данным, она улетела в США, но изредка все-таки посещала Москву. На днях Kp.ru узнала, что Степаненко вернулась в Россию. По данным журналистов, ее пригласили сниматься в юмористических передачах на ТВ. Степаненко может выступить с несколькими номерами или стать ведущей. Программы с ее участием должны проходить на телеканале «Россия 1». За время отсутствия на публике звезда отдыхала, проводила время с друзьями и путешествовала. Также в США она часто навещала старшую дочь экс-супруга Викторину Петросян.