У Петросяна и Степаненко могут изъять часть имущества за долги

На Петросяна и Степаненко подали в суд за долги в 500 тысяч рублей

Спустя годы после развода юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко на экс-супругов подали в суд за долги. Об этом сообщил «СтарХит» .

Выяснилось, что они не рассчитались за экспертизу по оценке имущества. При разводе список ценностей занимал около тысячи страниц: в нем были квартиры, дома, различный антиквариат, книги, машины и другое. Тогда пара разделила нажитое поровну.

Сейчас Российский Федеральный Центр судебной экспертизы обратился в суд из-за неуплаты долга. Добровольно его гасить экс-супруги отказались.

Первое заседание пройдет 29 июля. Затем сумму могут взыскать из доли имущества.

Напомним, что юмористы расторгли брак в ноябре 2018 года после 33 лет совместной жизни.