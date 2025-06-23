Киркоров облизал пальцы Бузовой у всех на виду. Это новая любовь или старая дружба?

Певец Филипп Киркоров и поющая телеведущая Ольга Бузова дали повод для слухов о своем романе на концерте коллеги по цеху Димы Билана — артисты сидели рядом и вели себя как влюбленная парочка. Флиртовали, обнимались и мило хихикали. Что это было? Дружеский прикол или зарождающаяся любовь? Ответы на вопросы нашел 360.ru.

Поцелуй Киркорова через палец Больше всего поклонников впечатлил неоднозначный жест Киркорова: исполнитель облизал палец Бузовой, после чего она засунула его себе в рот. Потом артисты поцеловались через палец, громко засмеялись и обнялись. Поклонники сразу решили, что в мире шоу-бизнеса появилась новая парочка. Однако PR-менеджер Ольги Антон Богославский в разговоре с 360.ru опроверг эти слухи. «Так они дружат уже 100 лет. Можно я не буду комментировать бред, пожалуйста», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

Киркоров — одинокий волк Особенно слухи подогрело то, что ни Бузова, ни Киркоров вроде как живут без второй половинки. Еще в мае Киркоров публично признался в своем одиночестве. В интервью программе «Однажды» он заявил, что это во многом связано с его профессией. Творчество окрыляет и вдохновляет его, однако позволить себе вещи, свойственные обычным людям, певец не может. По мнению исполнителя, звездам не простят ошибку. «Но у меня есть самое главное — мои дети, желание жить, петь ради них, дарить людям счастье, радость, потому что я вижу, как меня любят, ждут, как мне верят», — сказал Филипп. Также артист опроверг слухи о том, что снова собирается стать отцом. Он отметил, что еще не поднял на ноги своих детей подростков — Алла-Виктория (14 лет) и Мартин (13 лет).

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Что на личном фронте у Ольги Бузовой Похожая ситуация и у Ольги Бузовой. Правда, в отличие от своего друга, она, напротив, скорее хочет выйти замуж. Еще в феврале звезда отмечала, что не может найти партнера из-за своего характера. «Я же тоже не простой человек. Я принципиальная, требовательная. Мне бы хотелось ничего не объяснять. Я бы хотела с ним говорить, а не тратить лишнее время на объяснение», — заявила певица. По словам Бузовой, она не собирается не будет закрывать глаза на недостатки партнера. Если почувствует неладное — сразу оборвет отношения. Также телеведущая добавила, что не хочет привязываться к тому, кто ей не подходит, ведь чем дольше вместе, тем труднее потом расставаться.