Киркоров облизал палец Бузовой на концерте Билана

На кадрах видно, как звезды российского шоу-бизнеса резвятся: Киркоров облизывает палец Бузовой, а она после игриво засовывает его себе в рот, изображая страсть. В конце певец и певица поцеловались, но опять через палец, расхохотались и обнялись. Публика была в восторге.

«Пока весь стадион с упоением следил за выступлением Димы Билана, Ольга Бузова и Филипп Киркоров тоже сидели с открытыми ртами», — написал «Звездач».

Ранее Киркоров заявил, что решится на третьего ребенка только в том случае, если встретит новую любовь. Пока поп-король скрывает свою личную жизнь и живет в «публичном одиночестве», как он сам выразился. Артист подчеркнул, что не может позволить себе ошибки.