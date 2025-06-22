Певец Филипп Киркоров облизал палец Ольге Бузовой во время концерта Димы Билана. PR-менеджер Ольги Антон Богославский в разговоре с 360.ru напомнил об их давней дружбе.
«Так они дружат уже 100 лет. Можно я не буду комментировать бред, пожалуйста», — заявил он.
Ранее в Сети появились кадры, на которых Киркоров облизывал палец Бузовой, а она засунула его себе в рот. После этого исполнители с закрытыми глазами поцеловались через палец, громко рассмеялись и обнялись.
Эта ситуация произошла во время выступления Димы Билана. Певцы сидели на последнем ряду на трибунах в окружении других звезд шоу-бизнеса.
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«Бред». PR-менеджер Бузовой объяснил, почему Киркоров облизал ей палец
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