Кэти Перри оказалась в центре скандала из-за суда с 85-летним ветераном

Кэти Перри оказалась в центре скандала после судебного разбирательства с 85-летним ветераном Карлом Уэсткоттом, прикованным к постели. Пенсионер утверждает, что американская певица выселила его из собственного дома.

Квартирный вопрос

Теперь знаменитость пытается отсудить у пожилого мужчины шесть миллионов долларов, сообщило издание The Sun. История началась в 2020 году, когда Кэти Перри и ее супруг Орландо Блум планировали приобрести дом в Монтесито у 85-летнего Карла Уэсткотта. Однако в последний момент Карл передумал и подал иск против Кэти, утверждая, что в момент заключения сделки находился под воздействием сильных обезболивающих лекарств и не мог адекватно оценивать свои действия.

Сумма сделки составляла 14,2 миллиона долларов, и Карл настаивал, что Кэти Перри воспользовалась его состоянием, так как он не осознавал, что делает. У Уэсткотта действительно имеется болезнь Гентингтона, при которой клетки головного мозга постепенно разрушаются, что приводит к ухудшению физических и когнитивных способностей человека.

В итоге разбирательство длилось три года. Суд принял решение в пользу Перри и Блума, поскольку Уэскотт не смог предоставить достаточных доказательств, подтверждающих его версию. В результате договор купли-продажи был признан законным.

«Медийный цирк»

Кэти и Орландо выиграли дело и въехали в дом. На этом можно было бы поставить точку, если бы Кэти не подала иск против Карла с требованием возместить ущерб в размере шести миллионов долларов в качестве неустойки за ремонт и задолженность по арендной плате.

В ответ адвокаты Уэскотта потребовали вызвать в суд Блума в качестве важного свидетеля. Однако юристы Перри не хотят, чтобы Блума вовлекали в это дело, и выступили против, обвинив Уэскотта в «преследовании Блума» и попытке «превратить судебный процесс в медийный цирк».

Это решение вызвало возмущение в семье Уэсткотта. Сын ветерана-инвалида Чарт Уэсткотт обвинил Перри в жадности и раскритиковал «голливудскую элиту», которая позволяет так относиться к обычным людям.