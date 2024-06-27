Кэти Перри в шубе на голое тело и рваных колготках поразила парижан

Певица Кэти Перри снялась в шубе на голое тело на показе Balenciaga в Париже

IMAGO/Pool / i-Images
Фото: IMAGO/Pool / i-Images/Global Look Press

Певица Кэти Перри появилась в дерзком образе на показе бренда Balenciaga во время Недели высокой моды Vogue World в Париже. Фото полуголой артистки разместило издание Daily Mail.

Перри выбрала для мероприятия черную шубу, которую надела на голое тело, черные рваные колготки и такого же цвета массивные солнцезащитные очки.

В таком стиле 39-летняя певица прогулялась по улицам Парижа. Волосы она забрала в пучок, хорошо пригладив прическу, а на губы нанесла нюдовую помаду.

Оголенный пресс и часть груди поп-артистки привлекли внимание фотографов и гостей показа.

Недавно Перри поделилась с подписчиками откровенными фотографиями в соцсетях. Ее сняли во время прогулки с оголенными ягодицами.

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