Кэти Перри в шубе на голое тело и рваных колготках поразила парижан

Певица Кэти Перри снялась в шубе на голое тело на показе Balenciaga в Париже

Певица Кэти Перри появилась в дерзком образе на показе бренда Balenciaga во время Недели высокой моды Vogue World в Париже. Фото полуголой артистки разместило издание Daily Mail .

Перри выбрала для мероприятия черную шубу, которую надела на голое тело, черные рваные колготки и такого же цвета массивные солнцезащитные очки.

В таком стиле 39-летняя певица прогулялась по улицам Парижа. Волосы она забрала в пучок, хорошо пригладив прическу, а на губы нанесла нюдовую помаду.

Оголенный пресс и часть груди поп-артистки привлекли внимание фотографов и гостей показа.

Недавно Перри поделилась с подписчиками откровенными фотографиями в соцсетях. Ее сняли во время прогулки с оголенными ягодицами.