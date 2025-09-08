Сегодня 13:59 Каминг-аут Симоньян. Какую тайну раскрыла журналистка о болезни и операции на грудь Маргарита Симоньян раскрыла тайну о предстоящей операции на груди 0 0 0 Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com Знаменитости

Накануне руководитель RT Маргарита Симоньян рассказала в прямом эфире федерального телеканала о тяжелом заболевании, которое ей диагностировали неделю назад. Теперь ей предстоит сложная операция. Что именно сказала журналистка о своем здоровье, о чем еще упомянула и что сейчас с ее мужем Тиграном Кеосаяном, который уже девять месяцев лежит в коме, — в материале 360.ru.

Что сказала Маргарита Симоньян Журналистка начала с того, что назвала свое заявление в программе «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым каминг-аутом.

Интересно Каминг-аут (от английского coming out — «выйти из шкафа») — добровольный процесс раскрытия сексуальной ориентации перед окружающими. Симоньян употребила это слово, имея в виду рассекречивание сведений о своем здоровье публично. Каминг-аут (от английского coming out — «выйти из шкафа») — добровольный процесс раскрытия сексуальной ориентации перед окружающими. Симоньян употребила это слово, имея в виду рассекречивание сведений о своем здоровье публично.

«Каминг-аут, как в Америке говорят. Я долго думала, приходить или нет. И приходить ли в эфир вообще. Вот я сижу с орденом, пришла, как на Кубани говорят, „приперлась“», — назвала она свое появление на телевидении. Маргарита отметила, что за 25 лет работы в «системе государственной власти» у нее появилось много орденов, но она их никогда не носит и даже стесняется. Ведь ей они достались легче, чем условному простому рабочему из небольшого провинциального города. Однако 6 сентября журналистка получила православный орден равноапостольной княгини Ольги III степени, который для нее «дорогого стоит». Его ей вручили «за вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе».

Фото: Скриншот с программы телеканала «Россия 1»

«Когда я была уже уверена, что я не приду ни завтра, ни, наверное, никогда, патриарх взял меня за руку и сказал: „Ты воин“. И потому, что он так мне сказал, я посчитала, что обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду. Потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами, которые обязательно пойдут и просочатся через телеграм-каналы, сливные бачки и прочее», — заявила Симоньян. Она посчитала себя обязанной подбодрить тех, кто «проходит через ту же самую правду». Маргарита напомнила, что ее муж Тигран Кеосаян девятый месяц лежит в коме. «Как говорят в России: пришла беда — отворяй ворота. Ворота в нашем доме уже просто не запираются, их, по-моему, снесло ветром судьбы. За эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. Завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом», — рассказала журналистка. Симоньян не назвала точный диагноз, но намекнула, что операция будет в районе левой груди.

Интересно Операции на молочной железе проводят при обнаружении доброкачественных или злокачественных новообразований. Также показанием к оперативному лечению может быть мастопатия узлового типа. Помимо этого, операция возможна на сердце. Операции на молочной железе проводят при обнаружении доброкачественных или злокачественных новообразований. Также показанием к оперативному лечению может быть мастопатия узлового типа. Помимо этого, операция возможна на сердце.

Однако, вероятнее всего, речь идет именно об удалении молочной железы, судя по дальнейшим словам Маргариты, которая вспомнила героинь «Молодой гвардии». «Они знали, что им отрежут грудь наживую, не как мне — под наркозом, и убьют с этими отрезанными грудями, и будут подвешивать за косы. Они все равно шли на то, чтобы хоть чуть-чуть, хоть маленькими шажками, хоть какой-нибудь эшелон взорвать, хоть какой-нибудь обоз фашистский сжечь, хоть на секундочку приблизить нашу победу. Вот это сила духа, благодаря которой мы выигрывали, выигрываем и будем выигрывать всегда», — заявила Симоньян.

Она отметила, что пришла поддержать «мамочек, жен, сестер, дочерей, которые дожидаются сейчас своих родных и близких с фронта», супругов, которые ждут боевых подруг, тех, кто борется за свое здоровье и жизнь. Маргарита пришла сказать им, что нельзя впадать в «ыжлость» — уныние. Оружие страны, пояснила она, не в «Орешнике» или ядерной триаде, а в силе духа. В пример журналистка привела не только героинь «Молодой гвардии», но и реальных персонажей: Ивана Сусанина, матушку Марию (в девичестве — Елизавета Юрьевна Пиленко, по первому мужу — Кузьмина-Караваева, известная как Скобцова), которая в Великую Отечественную войну, живя во Франции, спасала евреев, а потом отдала жизнь за молодую девушку, войдя в газовую камеру вместо нее. Она вспомнила картину художника Рубо «Живой мост», которая описывает подвиг Гаврила Сидорова во время войны с Персией. Солдат лег в яму, пожертвовав собой, чтобы ее преодолели чугунные пушки. Сейчас Маргарите Симоньян 45 лет, ее мужу — 59. Они в браке с 2022 года, растят троих детей. В июле журналистка призналась, что ее усталый вид и бледность объясняются врожденным отсутствием левой сонной артерии.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

В каком состоянии Тигран Кеосаян До комы режиссер страдал от проблем с сердцем. В 2008-м ему сделали срочную операцию. С тех пор он перенес три инфаркта (2008, 2010 и 2022 годы) и установку семи стентов. Несмотря на заболевание, Кеосаян продолжал курить. Кроме того, врачи советовали ему ежедневно набирать 10 тысяч шагов. Эту рекомендацию Тигран выполнял строго: всегда носил с собой шагомер, наматывал необходимую дистанцию даже в поезде. В декабре 2024 года Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть, а в январе впал в кому. До марта режиссер находился в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ. В апреле он начал реагировать на речь: сжимал пальцы и моргал.

Фото: Pavel Kashaev / www.globallookpress.com

Летом неврологи осторожно отмечали, что реагирование пациента на внешние раздражители говорит о его переходе из глубокой комы в состояние малого сознания, однако это не означает, что он полностью пришел в себя. Сроки восстановления также никто не дает — все зависит от индивидуальных особенностей организма. В последние несколько месяцев медики отмечают устойчивую, но слабую позитивную динамику. Процент полного восстановления мозга вырос с минимального до 40-50%, что хорошо, учитывая клиническую смерть и длительную кому. Симоньян рассказала, что сейчас врачи обеспечивают необходимый уход, но не могут сказать, когда мужчина придет в себя. Она просила подписчиков молиться за супруга.