«10 тысяч шагов в день». Симоньян раскрыла рекомендации врачей Кеосаяну до комы

Симоньян: еще до комы врачи рекомендовали Кеосаяну ходить 10 тысяч шагов в день

Врачи рекомендовали режиссеру Тиграну Кеосаяну ежедневно проходить 10 тысяч шагов еще до того, как он впал в кому. Об этом его супруга, главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала во время беседы с журналистом Борисом Корчевниковым в передаче «Судьба человека» .

По словам Симоньян, у режиссера были проблемы с сердцем. Он всегда выполнял врачебную рекомендацию, постоянно носил с собой шагомер.

«Он сам ходил 10 тысяч шагов каждый день. Он даже в поезде умудрялся нахаживать 10 тысяч шагов», — заявила она.

Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому в начале января. Медики оценивали его состояние как крайне тяжелое.

До этого Симоньян сообщила, что Кеосаян начал реагировать на внешние воздействия и сжимать пальцы. Она навещает супруга каждый день, разговаривает с ним.

Ранее Симоньян призналась, что хотела уехать в зону спецоперации после клинической смерти мужа. По ее словам, она начала считать смерть утешением, так как не видела смысла продолжать жить.