11 сентября 2025 00:46 Пел для военных и мафии и поучал террористов. Каким был Иосиф Кобзон

Одной из самых влиятельных фигур в российском шоу-бизнесе долгие годы оставался Иосиф Кобзон. Он не только помогал молодым исполнителям, но и решал проблемы, не касавшиеся музыки. О том, чем отличился народный артист СССР при жизни и как его почитают после смерти — в материале 360.ru.

Биография Иосифа Кобзона Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Часовом Яре, ныне вошедшем в Донецкую Народную Республику. Когда началась Великая Отечественная война, отец ушел на фронт, а мать эвакуировалась в Узбекистан. После контузии Кобзон-старший демобилизовался и женился на другой, его бывшая жена с маленьким сыном вернулись на Украину — сначала жили в Славянске, затем в Краматорске, а после появления отчима переехали в Днепропетровск. Иосиф успешно занимался боксом, став чемпионом Днепропетровска и Украинской ССР. Но спорт пришлось оставить из-за травмы. В 1956 году Кобзон окончил Днепропетровский горный техникум и ушел в армию, где увлекся пением и получил приглашение в Ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа. После демобилизации поступил на вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press / www.globallookpress.com

В студенческие годы Кобзон начал выступать с вокальными партиями в цирке на Цветном бульваре, затем стал солистом Всесоюзного радио и вышел на сцену с однокурсником Виктором Кохно. Широкую известность артисту принесла песня Аркадия Островского и Льва Ошанина «А у нас во дворе», впервые прозвучавшая в 1962 году в радиопередаче «Доброе утро». С переходом в гастрольно-концертное объединение «Москонцерт» артист стал постоянным участником «Голубых огоньков». Баритон Кобзона прекрасно подошел для классических романсов, народных и лирических песен. Он перепел многие хиты 1930-х годов, исполнил комсомольские песни на музыку Александры Пахмутовой, патриотические композиции Микаэла Таривердиева, баллады Оскара Фельцмана. Среди самых популярных композиций — «Мгновения» из телефильма «Семнадцать мгновений весны», «Дорогие мои москвичи» авторства Исаака Дунаевского и «Грустить не надо» Матвея Блантера.

Фото: Svetlana Mal’tseva/Russian Look / www.globallookpress.com

Кобзон пел в Чернобыле и в Афганистане

Особенно любили творчество Кобзона военные, он охотно выступал перед ними. В 1980-х годах певец спел в Афганистане, в 2016 году — на авиабазе Хмеймим в Сирии.

В июне 1986 года, всего через два месяца после аварии на АЭС, он приехал в Чернобыль. Кобзон, еще не осознававший грозившей ему опасности, отыграл все четыре концерта без средств защиты всего в нескольких километрах от реактора. К концу выступления у него першило в горле. И певец получил «автограф» — рак, с которым боролся до конца жизни. Перед распадом СССР Кобзон три года был народным депутатом, после — советником по культуре мэра Москвы Юрия Лужкова. В 1997 году избрался в Госдуму как независимый депутат и занял пост зампреда комитета по культуре. Затем переизбирался еще пять раз.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Теракт на спектакле «Норд-Ост»: Кобзон участвовал в переговорах

В октябре 2002 года, когда боевики ворвались в московский Театральный центр на Дубровке и захватили заложников, Кобзон участвовал в переговорах с террористами.

«Ни [член оперштаба Владимир] Проничев, ни Лужков не хотели меня пускать. Но я сказал: „Не волнуйтесь, со мной ничего не произойдет. Если они пригласили, то ничего не сделают, с гостем — никогда. Так они воспитаны“. И поэтому, когда я туда пришел, у нас состоялась беседа, и я стал их воспитывать»», — вспоминал он. Много зная о традициях чеченцев, Кобзон с первой же минуты принялся поучать террористов. Войдя в здание, увидел вооруженных людей в масках и упрекнул в том, что они не встали поприветствовать человека в возрасте. Артист сделал это намеренно, так как знал, что на Кавказе уважают силу и смелость.

Ему удалось добиться освобождения трех девочек, женщины и англичанина. Кобзона удивило, что выторгованная им женщина не хотела уходить, пока боевики не отпустят ее беременную соседку. Впоследствии ее спас доктор Леонид Рошаль, а певец снова вошел к террористам, уже с Ириной Хакамадой.

Как Кобзон связан с русской мафией

Широкое признание и большой круг общения вышел Кобзону боком при попытке получить визу в США. С 1995 года ФБР обвиняло его в связях с русской мафией. По слухам, он близко общался с криминальными авторитетами Алимжаном Тохтахуновым и Вячеславом Иваньковым, известными как Тайванчик и Япончик. Кобзон не отрицал, что выступал на бандитских корпоративах, но утверждал, что держал дистанцию.

С криминальными авторитетами дел не имел. Если оказывался у кого-то из воров на дне рождения, всегда повторял: «Господа хорошие, прошу не путать, мы с вами состоим в разных профсоюзах. Вы — народные преступники, а я — народный артист».

Он дружил с предпринимателем Отари Квантришвили, которого в 1994 году застрелили при выходе из Краснопресненских бань. Кобзон тогда взял оплату похорон на себя. Из-за подозрений в подготовке покушения певец нанял вооруженную охрану. Для этого имелись все основания — под окнами его дома в Баковке нашли оборудованную лежку для засады.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com

«Гимн Донбасса» в исполнении Кобзона

С Донбассом Кобзона связывало не только место рождения. Артист после Майдана 2014 года отказался от званий и наград Украины и поддержал самоопределение Донецкой Народной Республики «Иосиф Давыдович по-настоящему дружил со многими боевыми командирами и привозил в Донецк гуманитарную помощь. В самом начале вооруженного конфликта именно он организовывал поставки лекарств и инсулина, а во время своих визитов в госпитали пел для раненых прямо в палатах», — рассказывал депутат Госдумы Казбек Тайсаев.

Фото: George Zakharchuk/Russian Look / www.globallookpress.com

Кобзон неоднократно приезжал на малую родину с концертами, даже в разгар артиллерийских обстрелов. В один и таких визитов он привез землякам «Гимн Донбасса». Так в народе прозвали песню «Гимн землячества Донбассовцев Москвы» на музыку Владимира Шаинского и слова Евгения Нефедова.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Личная жизнь: три жены Кобзона

Кобзон трижды был женат. Первых двух избранниц — певицу Веронику Круглову и актрису Людмилу Гурченко — невзлюбила его мать. Впрочем, сыграла роль и любвеобильность артиста — второй жене он изменил с ее подругой, которая осталась присматривать за дочерью. «У меня потом начался роман с Леной Рябинкиной из Большого театра. Потом с Наташей Варлей. Поэтому все забылось. Закрутилось, завертелось. А потом я встретил Нелю и задержался на 45 лет», — делился он подробностями из личной жизни.

Нинель Дризину Кобзон встретил в 1971 году. Ради семьи она бросила работу, чем завоевала расположение придирчивой свекрови. В этом браке родились сын Андрей и дочь Наталья.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

Валерия — о Кобзоне

Учителем и наставником Кобзона называют многие знаменитости, от председателя КПРФ Геннадия Зюганова до ведущего Владимира Березина. «Мне было 17, когда я поступила к нему на курс в Гнесинскую академию. Иосиф Давыдович был первым, кто поверил в меня и тем самым изменил навсегда мою жизнь», — рассказывала певица Валерия. Николай Басков признался, что именно Кобзон вывел его на сцену в конце 1990-х годов. Филипп Киркоров заявил, что с легкой руки Кобзона и в составе его концертной бригады отправился в первые гастроли в ГДР. Артист откликался на просьбы от помощи даже от незнакомых ему людей, рассказал народный артист РСФСР Владимир Винокур. Люди отправляли ему тысячи писем. Дело считалось решенным, если Кобзон обещал помочь. Кроме того, он интересовался проблемами Академии имени Гнесиных и до последнего отстаивал интересы Забайкалья.