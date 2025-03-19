Сегодня 03:49 Ушел от жены в 90, похоронил дочь, сменил имя. Скандальная и яркая жизнь Бедроса Киркорова 0 0 0 Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

Филипп Киркоров

Болгария

Москва

Шоу-бизнес

Артисты

Мировая эстрада 18 марта потеряла одну из своих легенд — скончался Бедрос Киркоров. Отец поп-короля Филиппа Киркорова оставил после себя не только музыкальное наследие, но и шлейф скандалов, которые обсуждала вся страна. Почему артист сменил фамилию еще в детстве, что за слухи ходили о его изменах и какие трагедии он пережил — в материале 360.ru.

Как на самом деле зовут Бедроса Киркорова Бедрос Филиппович Киркоров появился на свет 2 июня 1932 года в Варне, Болгария, в семье армянских эмигрантов. Правда, звали мальчика тогда по-другому — Бедрос Пилибос Крикорян. Его отец, Филипп Крикорян, чинил обувь, а мать, София, пела в местном хоре, прививая сыну любовь к музыке. Мальчик с детства грезил сценой: сначала хотел танцевать, но, не попав в танцевальный коллектив, пошел в хор. Там его голос — мощный, как труба, — заметили все. Фамилию будущая звезда эстрады сменил по необходимости. Сам он рассказывал, что это потребовалось для поступления в школу в Болгарии. «Мы это делали, чтобы детей не дразнили: „Армяшка“. Я стал Киркоровым, а потом так и остался», — объяснял артист. Сапожник и певец В 17 лет Бедрос Киркоров освоил ремесло сапожника-модельера, но душа юноши тянулась к искусству. В 18, без специального образования, он устроился стажером в Варненскую оперу. «Меня приняли в стажерскую группу. Я выучил арию Альфреда из оперы „Травиата“ на итальянском языке с преподавателем, и, когда должна была состояться премьера, меня призвали в армию», — рассказывал Бедрос Киркоров. Во время службы в армии Бедрос пел в военном ансамбле, а после дембеля вернулся в театр. Судьбоносный момент случился, когда на выступлении в Международном доме журналистов его услышал композитор Арно Бабаджанян. Маэстро позвал Бедроса в СССР — и тот не упустил шанс. В 1962 году он поступил в ГИТИС, начав путь к славе. Дружба с Леонидом Утесовым В Москве Бедрос учился у профессора Бориса Покровского и параллельно выступал с оркестрами Юрия Силантьева и Эдди Рознера. Здесь же он начал дружить с легендарным Леонидом Утесовым, который лично пригласил его исполнить цикл песен о советско-болгарской дружбе.

Фото: Anna Salynskaya/Russian Look / www.globallookpress.com

«Москва — София, София — Москва» Репертуар Бедроса — песни на русском, болгарском и итальянском — покорял публику. Голос Киркорова звучал мощно и проникновенно, а харизма делала его звездой советской эстрады. Он пел сольно, участвовал в сборных концертах и гастролировал по стране, завоевывая любовь миллионов. Этот успех стал фундаментом для будущей музыкальной династии Киркоровых. Позднее Леонид Утесов стал режиссером концертной программы Бедроса «Москва — София, София — Москва». Именно здесь впервые прозвучала песня «Алеша», которая стала визитной карточкой артиста на долгие годы. Его концерты проходили по всему Советскому Союзу. Первая трагедия Бедроса Киркорова Личная жизнь Бедроса всегда была на слуху. В 1964 году на гастролях в Сочи он встретил Викторию Лихачеву, ведущую концертов. Их роман закрутился молниеносно: после месяца разлуки и ежедневных писем они поженились в ноябре. В 1967 году родился Филипп — будущая звезда эстрады. Семья казалась идеальной, да такой и была на самом деле. В 1994 году Виктория умерла от рака. Бедрос впал в депрессию и на три года исчез со сцены. «Жизнь потеряла всякий смысл, я замкнулся в четырех стенах и три года не выходил на сцену. Сын от всего этого очень страдал», — рассказывал Бедрос Киркоров.

Фото: Anna Salynskaya/Russian Look / www.globallookpress.com

Как Филипп Киркоров помог отцу хитростью Спасти Бедроса от глубокой депрессии сумел Филипп Киркоров. Он хитростью выманил отца на сцену в ходе своего концерта. Затем, в 1997 году, болгарский певец встретил и новую любовь — женился на Людмиле Смирновой, докторе экономических наук. К сожалению, паре пришлось пережить тяжелую утрату: в 2002 году умерла, почти сразу после рождения, их дочь Ксения. В случившемся Бедрос винил врачей. Он объяснил, что у маленькой девочки начался сепсис. «Людмиле надо было назначить плановое кесарево сечение, а не ждать, пока родит сама. Семь дней прожила наша дочка. Для нас с Людмилой эта смерть стала страшным ударом. Боялся потерять и вторую жену — так она горевала», — делился переживаниями артист. Слухи об изменах 90-летнего ловеласа Брак Бедроса и Людмилы продлился 26 лет, но в 2023 году пара развелась. В прессе поговаривали, что не последней причиной развода стала 43-летняя помощница Олеся Иванова, ухаживавшая за певцом. Бедрос отрицал роман, называя Олесю просто помощницей, а развод объяснял разногласиями с женой. Эти слухи добавили перца в и без того яркую биографию артиста. «Мы уже около 20 лет не живем вместе как супруги. Поэтому разговоры о том, что я ушел к медсестре, имеют место быть», — объяснял позднее Бедрос. Но и на этом ловелас не остановился. Уже в 2024 году стало известно, что Бедрос Киркоров успел закрутить и второй роман.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com

Лихачил по Москве? Бедрос Киркоров умел попадать в истории и без любви. В 2024 году на него оформили несколько штрафов за превышение скорости. Сумма была небольшой, но журналисты с азартом обсуждали, как 92-летний артист гоняет по Москве. Впрочем, вскоре выяснилось, что за рулем был другой человек, и конфликт замяли. Гастролировал и в 90 Мало кто из артистов может похвастать столь продолжительной карьерой. Бедрос Киркоров дал сотни концертов, и не только сольных. Артист выходил на сцену с Иосифом Кобзоном, Тамарой Гвердцители и конечно, с собственным сыном. Их первое совместное выступление — песня «Алеша» в 1985 году — стало символом связи поколений. В 2002 году Филипп организовал бенефис к 70-летию отца в ГЦКЗ «Россия», а в 2007-м Бедрос дал юбилейный концерт «От сердца к сердцу». В 2021 году Бедрос Киркоров снялся в одной из серий шоу «Маска». Он вышел на сцену в костюме султана. «Мой родной Султан! До сих пор не могу отойти от приятного шока. Можете верить или нет — но я действительно не знал, что под маской Бедрос», — отреагировал на это его сын Филипп. В 2005 году Бедроса Киркорова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2012 году певец получил звание Народного артиста России. Любил помогать людям Последние два десятилетия жизни Бедрос Киркоров занимался не только творчеством, но и активно участвовал в общественной жизни страны. Артист регулярно появлялся на благотворительных концертах для ветеранов Великой Отечественной войны. Публика с теплом вспоминала его искренние выступления, всегда проходившие с большим эмоциональным откликом. Киркоров лично приложил руку к увековечению памяти исторических деятелей России и Болгарии. Так, при его участии в Болгарии установили памятник российскому адмиралу Федору Ушакову, а в России появился памятник болгарскому национальному герою Павлу Калитину. Кроме того, Бедрос Киркоров принимал участие в деятельности благотворительных фондов и общественных организаций, оказывающих помощь тяжелобольным детям. Многие коллеги называли его настоящим примером неравнодушного человека, готового прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com

Проблемы со здоровьем Здоровье подвело Бедроса Киркорова только в последние годы. Певец тяжело переболел ковидом, что ударило по сердцу. В 2023 году ему поставили кардиостимулятор, но проблемы нарастали. Осенью 2024-го артист попал в больницу с болями в ногах и слабостью. Пресса сообщала о серьезном ухудшении состояния здоровья певца — позднее Бедрос в беседе с 360.ru эти слухи опроверг. Последний занавес артиста Смерть Бедроса Киркорова потрясла поклонников и коллег. В соцсетях — лавина соболезнований: «Он жил для сцены», «Его голос — в наших сердцах». Артист был не только певцом, но и общественным деятелем: устраивал благотворительные концерты, входил в Союз друзей Болгарии и в 2012 году получил звание народного артиста России. Его уход — настоящий конец эпохи. Певец ушел из жизни тихо, в кругу семьи. Предварительной причиной смерти стала остановка сердца.