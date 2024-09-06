«Операции никакой не было». Бедрос Киркоров раскрыл правду о своем состоянии

Певец Бедрос Киркоров опроверг слухи об операции и сообщил, что находится дома

Певец Бедрос Киркоров — отец Филиппа Киркорова — находится дома. В беседе с 360.ru 92-летний артист опроверг слухи о своем состоянии.

«Нормально», — ответил певец на вопрос о том, как он себя чувствует.

Киркоров-старший также прокомментировал слухи о том, что ему якобы решили провести операцию для проверки кардиостимулятора.

«Операции никакой не было», — подчеркнул пожилой певец.

Бедрос подтвердил, что находится дома, а не в стационаре, и что у него все в порядке.

Telegram-канал Mash ранее сообщил якобы о резком ухудшении состояния отца Филиппа Киркорова. Авторы поста заявили, что артист находится в больнице в тяжелом состоянии.

В конце августа источник «Известий» заявил о госпитализации Бедроса. Представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская уже 1 сентября сообщила, что Киркоров-старший готовится к выписке.