Угрожала Путину, пила, похоронила сына, а виновата Россия? Яна Троянова: шокирующая исповедь экстремитски

Детективный сюжет ее жизни не выдуман сценаристами. Яна Троянова* — сама главная героиня драмы со множеством актов. Незаконнорожденная дочь из проклятого рода взлетела к славе, поменяла мертвого сына на пса, а потом призвала убивать русских — как вышло, что обожаемая народом звезда превратилась во врага народа и какие темные тайны она скрыла?

Незаконнорожденная и нелюбимая Яна Троянова* появилась на свет в статусе нелюбимого и «незаконнорожденного» ребенка. Ее мать закрутила роман с ресторанным певцом, а тот был женат. Мама актрисы, горько разочаровавшись в любви, не смогла дать дочери тепла: Яна* с ранних лет чувствовала себя ненужной. Позже она вспоминала, как в три года отчаянно старалась заслужить мамино внимание — таскала с пляжа жалящих медуз, лишь бы мама могла спокойно купаться.

Мама пронеслась мимо всего: любви, семьи. Я родилась с непониманием, почему меня не любят мои близкие. Яна Троянова*

Артистка рассказывала, что мать разрешила ей курить прямо дома уже в 14 лет. Воровать спиртное и сигареты у мамы и ее подруг Яна* начала в 12. Кошмарное родовое проклятие Фамилию Троянова Яна* себе выдумала. Ее прадед вел род из польских дворян Мокрицких. По словам актрисы, во время революции он пошел на немыслимый шаг, пытаясь спасти честь семьи. Когда в их усадьбу ворвались красноармейцы, прадед убил собственную жену топором. «Когда большевики наступали, они насиловали дворянок, врываясь в дома. И прадед, чтобы его жену так не осквернили, расчленил ее топором», — рассказывала Яна*.

Фото: РИА «Новости»

Родного отца артистка увидела лишь в 15 лет. Повторная встреча состоялась только в 2018. Философ с бутылкой В подростковом возрасте Троянова* слыла пацанкой. Будущая актриса росла бунтаркой без надзора, учеба шла плохо. После получения аттестата она внезапно заинтересовалась философией и даже поступила в вуз. Целых шесть лет она грызла гранит науки, но мысли об актерстве не отпускали. Она умудрилась с первой попытки поступить в театральный. На сцену Троянова* вышла в первый же год обучения. Дебютом актрисы в кино стал фильм «Волчок» Василия Сигарева. Независимая драма произвела фурор: на сочинском кинофестивале «Кинотавр» картина взяла три главных приза, и Троянова* получила награду за лучшую женскую роль. Фильм прогремел и на зарубежных фестивалях. В «Волчке» актриса фактически сыграла свою собственную мать — героиня получилась неблагополучной попрошайкой. Родная мама, посмотрев фильм, узнала в персонаже себя со всеми пороками и обиделась на дочь.

Фото: РИА «Новости»

Фильмы Яны Трояновой* и Блиновская Драма «Жить» открыла Трояновой* путь в большой кинематограф. Фильм собрал призы на фестивалях, актрису номинировали на «Нику». Роль в «Кококо» раскрыла Троянову* в комедийном амплуа, картину тепло приняли на «Кинотавре». Амбициозная актриса решила попробовать себя и по ту сторону камеры, но большого успеха не снискала. Зато «Страна ОЗ» получилась успешной, хотя и здесь коммерческого чуда не случилось. В 2019 году артистка сыграла в комедии «Марафон желаний», продюсером которой выступила инфлюенсер Елена Блиновская — та самая, которую посадили потом на пять лет за отмывание денег. Яна Троянова* в сериале «Ольга» Сериал «Ольга» принес Трояновой* уже всенародную известность. Комедийный проект сразу стал хитом. Рейтинг «Ольги» зашкаливал, фразы персонажей ушли в народ. Как позже признавалась сама актриса, образ Ольги она во многом списала со своей близкой подруги Натальи, которая решила махнуть рукой на личную жизнь и все силы отдать детям и внукам. «Ольга гробит свою жизнь, тащит кого угодно, но не себя… Все считают, что Ольга сильная, а я вижу в ней слабость», — объясняла Троянова*.

Фото: РИА «Новости»

Как Троянова* ругалась с крабом В 2021 году Троянова* прилетела в Африку на съемки нового сезона реалити-шоу «Последний герой». Ночью к ее кровати подполз гигантский краб. Актриса решила, что это кошка. Затем в очертаниях создания она увидела паука, и лишь потом осознала, что перед ней местный обитатель.

Картина жуткая, вот это Чужой, твою мать. Вот вроде краб. Сейчас возьму и сварю. Яна Троянова*

В итоге экстремистке пришлось звать на помощь. Несчастного краба унесли. «Последний герой» вообще стал очень удачным для Трояновой* проектом. Здесь же она чуть ли не в первый раз заявила о том, что «нас» якобы провоцируют. «Чем быстрее мы примем себя и перестанем претендовать на святость, чем быстрее поймем, что до зверя нам всего миллиметр, тем быстрее осознаем, что сегодня нас провоцируют на войну», — заявила артистка. Кошмарная личная жизнь Трояновой* Свой первый шаг во взрослую жизнь она сделала очень рано и неудачно: сразу после школы 17-летняя девочка вышла замуж. Родила она уже через девять месяцев. Муж лупил будущую звезду почем зря. Он начал изменять, а домашнее насилие стало для Трояновой* будничным.

Не дай Бог пережить любой женщине такую семью, в какую я загремела после свадьбы. Это было насилие и уничтожение. Яна Троянова*

После очередного избиения, актриса собрала волю в кулак и ушла, забрав сына. Оказалось, что она была беременна вторым ребенком — артистка сделала аборт. Затем Троянова* встречалась с приятелем бывшего мужа, а после рядом возник Василий Сигарев, тот самый режиссер, с которым она покоряла кино. Без проблем не обошлось и здесь: Сигарев страдал от алкоголизма. Более того, он вовлек и актрису в пьянство — совместная богемная жизнь постепенно превратилась в череду застолий. Некоторое время артистке казалось, что все под контролем, пока новая трагедия не обрушилась на ее судьбу.

Фото: РИА «Новости»

Заменила мертвого сына собакой В 2011 году сын Трояновой* покончил с собой. Еще подростком он начал употреблять наркотики. После школы парень нигде не учился, не работал, жил на деньги матери. «Я не была хорошей мамочкой. <…> У него было разрушено все внутри. Отец бил меня при нем — он чуть заикой не остался, он заикался год», — рассказывала актриса.

В интервью артистка признавалась, что в тот период хотела умереть. Горе толкало ее к саморазрушению. Казалось, следом за сыном она и сама готова уйти в запой насмерть. Но рядом оказался Василий Сигарев. Он не дал ей окончательно опуститься на дно. Тем не менее зависимость от спиртного оставалась серьезной угрозой для ее здоровья и карьеры. Неожиданно спасение пришло в образе четвероногого друга. На съемках фильма «Страна ОЗ» коллеги, зная о беде Трояновой*, решили сделать ей особенный подарок, щенка.

Когда мне ее подарили на «Стране ОЗ» в крайний съемочный день, я сказала: «Ой, а ей пьяная мама не нужна». И больше не пила. Это мой ангел-хранитель. Яна Троянова*

Маленькая собака заменила ей родного сына, став отдушиной и смыслом жить дальше. Рассталась Троянова* и с Сигаревым. Режиссер долго не мог забыть избранницу.

Фото: РИА «Новости»

Отношение Трояновой* к СВО Спорный образ жизни не мешал Трояновой* поучать жить других. Ругать власть в России артистка любила еще в 2014 году. Она участвовала в митингах, благотворительных акциях, открыто поддерживала оппозицию. Начало СВО Троянова* встретила подозрительно тихо. Скорее всего, решила подзаработать на очередном сезоне хитовой «Ольги». Уже осенью 2022 года Троянова* продала квартиру за 40 миллионов рублей и улетела в Турцию. Во Франции ей пришлось доказать, что она «не может работать в России». Как добавляла артистка: «Плюс они, конечно, просят показать, что я боролась против режима». Призвала убивать русских, «даже детей» Точкой невозврата для Яны Трояновой* стало резонансное интервью. В ходе беседы Троянова* заявила, что русские «заслуживают, когда им кричат в лицо: „русских надо убивать, даже детей“». Далее артистка согласилась с лозунгом «хороший русский — мертвый русский».

Моя страна родила меня алкоголичкой. У меня много предъяв! Я имею право с ней так разговаривать. Яна Троянова*

Фото: РИА «Новости»

Уже осенью 2023 года Троянова* стала иностранным агентом. После этого она заявила, что испытывала «злобу на Россию». Хотела смерти Путина? Реакция официальных властей последовала незамедлительно. Следственный комитет инициировал проверку высказываний актрисы. На нее завели уголовное дело по тяжкой статье. В очередном интервью актриса высказала угрозы убийством в адрес президента России Владимира Путина. *Признана в России иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов.