Звезда сериала «Ольга», актриса Яна Троянова* назвала заслуженным призыв убивать русских людей, в том числе и детей. Таким мнением она поделилась в интервью для издания «Новая газета — Европа»**.

«Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: „русских надо убивать, даже детей“. Или как украинцы говорят „хороший русский — мертвый русский“», — заявила Троянова*.

По словам актрисы, она оказалась в меньшинстве, которое было предано Россией. Кроме того, артистка заявила, что именно родная страна сделала из нее алкоголичку.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

** Организация признана нежелательной в России.