Блиновскую могут освободить до конца года

Блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская может получить условно-досрочное освобождение в ближайшие месяцы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, адвокаты Блиновской хотят добиться продления ее содержания в СИЗО и не допустить этапирования в колонию. Несмотря на приговор, он не может вступить в силу из-за постоянных апелляционных жалоб.

Канал добавил, что в следственном изоляторе один день засчитывается как два в колонии, поэтому тюремный срок блогера сокращается.

Сторона защиты пытается оставить Блиновскую отбывать наказание в СИЗО и выполнять там хозяйственные работы: готовить и разносить еду арестантам, заниматься уборкой, мыть посуду.

Ранее «королеву марафонов» приговорили к пяти годам колонии за уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. Ее защита подала несколько апелляционных жалоб.