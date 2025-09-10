Блиновскую могут освободить до конца года
Shot: Блиновская получит шанс на УДО в ближайшие месяцы
Блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская может получить условно-досрочное освобождение в ближайшие месяцы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По его данным, адвокаты Блиновской хотят добиться продления ее содержания в СИЗО и не допустить этапирования в колонию. Несмотря на приговор, он не может вступить в силу из-за постоянных апелляционных жалоб.
Канал добавил, что в следственном изоляторе один день засчитывается как два в колонии, поэтому тюремный срок блогера сокращается.
Сторона защиты пытается оставить Блиновскую отбывать наказание в СИЗО и выполнять там хозяйственные работы: готовить и разносить еду арестантам, заниматься уборкой, мыть посуду.
Ранее «королеву марафонов» приговорили к пяти годам колонии за уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. Ее защита подала несколько апелляционных жалоб.