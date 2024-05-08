Звезда «Ворониных» рассказала о пробах в спин-оффе | 360°

Знаменитости 08 мая 2024, 11:35 Звезда «Ворониных» рассказала о пробах в спин-оффе Актриса Ильюхина рассказала о неудачных пробах в спин-оффе «Ворониных» Freepik

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Актриса Мария Ильюхина показала неудачные пробы в спин-оффе «Ворониных». Она опубликовала кадры в своих соцсетях.

Артистка воссоздала происходившее на кастинге и поделилась с подписчиками видеороликом. По словам 20-летней Ильюхиной, ее попросили добавить в игру эмоций.

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«Я видела эту сцену по-другому, но мне сказали ее сделать так. Сказали: „Больше страсти, больше секса“. Я ответила: „Ну ладно“», — рассказала подписчикам актриса.

Ильюхина отметила, что никто из команды, кроме нее, не проходил пробы. Артистка была уверена, что после кастинга ее возьмут в проект. Однако спин-офф начали снимать без ее участия.

«Когда слилась информация, что проект в производстве, меня это ввело в недоумение. Естественно, я стала все узнавать. Как ответили продюсеры телеканала: „Это такая творческая задумка“», — поделилась Ильюхина.

Продюсеры решили остановиться на другой исполнительнице. Повзрослевшую Машу сыграет актриса Карина Орлова.